"Asta îi lipseşte şi lui Mircea Lucescu" Ce şanse le dă Gică Popescu tricolorilor la barajul cu Turcia! - Antena Sport

Gică Popescu (58 de ani) a spus că îi doreşte selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) să reuşească să ducă naţionala României la Campionatul Mondial. Această performanţă îi lipseşte şi lui Mircea Lucescu, ce a cucerit numeroase trofee în carieră, inclusiv Cupa UEFA cu Şahtior Doneţk.

Gică Popescu e de părere că şansele la acest baraj cu Turcia sunt de 50-50, chiar dacă admite că naţionala pregătită de Montella îi e superioară valoric naţionalei noastre.

Gică Popescu, înainte de barajul României cu Turcia: “Şansele sunt de 50-50”

“A mai rămas foarte puţin până pe 26. Într-adevăr, este un examen extraordinar de important pentru fotbalul nostru, în general şi unul definitoriu pentru această echipă naţională, care, după performanţele de la Campionatul European trecut, ne-a dat speranţe că poate să fie o înşiruire de performanţe.

Va fi un meci foarte greu la Istanbul pentru că, din punct de vedere valoric, cu tot respectul pentru naţionala noastră, turcii ne sunt superiori. Valoric vorbind. Însă, ţinând cont că este un singur meci, eu cred că şansele sunt de 50-50.

Eu îi doresc lui Mircea Lucescu să califice actuala naţională la turneul final de Campionat Mondial, pentru că şi dânsului, oricât de bogată este activitatea de antrenor, îi lipseşte un turneu final de Campionat Mondial. Sunt convins că îşi doreşte să aibă o ieşire din scenă cu un astfel de eveniment suprem în fotbal”, a declarat Gică Popescu.