Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Asta îi lipseşte şi lui Mircea Lucescu" Ce şanse le dă Gică Popescu tricolorilor la barajul cu Turcia! - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Asta îi lipseşte şi lui Mircea Lucescu” Ce şanse le dă Gică Popescu tricolorilor la barajul cu Turcia!

“Asta îi lipseşte şi lui Mircea Lucescu” Ce şanse le dă Gică Popescu tricolorilor la barajul cu Turcia!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 martie 2026, 20:33

Comentarii
Asta îi lipseşte şi lui Mircea Lucescu Ce şanse le dă Gică Popescu tricolorilor la barajul cu Turcia!

Gică Popescu / AntenaSport

Gică Popescu (58 de ani) a spus că îi doreşte selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) să reuşească să ducă naţionala României la Campionatul Mondial. Această performanţă îi lipseşte şi lui Mircea Lucescu, ce a cucerit numeroase trofee în carieră, inclusiv Cupa UEFA cu Şahtior Doneţk.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu e de părere că şansele la acest baraj cu Turcia sunt de 50-50, chiar dacă admite că naţionala pregătită de Montella îi e superioară valoric naţionalei noastre.

Gică Popescu, înainte de barajul României cu Turcia: “Şansele sunt de 50-50”

“A mai rămas foarte puţin până pe 26. Într-adevăr, este un examen extraordinar de important pentru fotbalul nostru, în general şi unul definitoriu pentru această echipă naţională, care, după performanţele de la Campionatul European trecut, ne-a dat speranţe că poate să fie o înşiruire de performanţe.

Va fi un meci foarte greu la Istanbul pentru că, din punct de vedere valoric, cu tot respectul pentru naţionala noastră, turcii ne sunt superiori. Valoric vorbind. Însă, ţinând cont că este un singur meci, eu cred că şansele sunt de 50-50.

Eu îi doresc lui Mircea Lucescu să califice actuala naţională la turneul final de Campionat Mondial, pentru că şi dânsului, oricât de bogată este activitatea de antrenor, îi lipseşte un turneu final de Campionat Mondial. Sunt convins că îşi doreşte să aibă o ieşire din scenă cu un astfel de eveniment suprem în fotbal”, a declarat Gică Popescu.

Reclamă
Reclamă

România o va întâlni pe Turcia, în deplasare, pe stadionul lui Beşiktaş, pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinala barajului pentru World Cup 2026. Învingătoarea acestui duel o va întâlni pe câştigătoarea disputei dintre Slovacia şi Kosovo, în finala barajului pentru Mondial. Pierzătoarele vor disputa şi ele un meci amical.

Chiar dacă s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în ultimele luni, Mircea Lucescu a decis să fie pe banca naţionalei şi la duelul cu Turcia. Selecţionerul va încerca să o ducă pe România la Mondial, acolo unde nu a mai fost din 1998.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

Femei de Poveste. Mariana Robea, îngerul păzitor al victimelor violenţei domestice: "Mă culc cu gândul la ele"Femei de Poveste. Mariana Robea, îngerul păzitor al victimelor violenţei domestice: "Mă culc cu gândul la ele"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul din România de care s-au îndrăgostit britanicii. "Comorile ascunse" ale ţării, în topul Daily Mail
Observator
Oraşul din România de care s-au îndrăgostit britanicii. "Comorile ascunse" ale ţării, în topul Daily Mail
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
Fanatik.ro
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
20:32
VideoJurnal Antena Sport | Viața bate filmul
20:28
VideoJurnal Antena Sport | Kira e regina
20:24
VideoJurnal Antena Sport | Un derby ca pe vremuri
20:22
LIVE TEXTU Craiova – CFR Cluj 0-0. Vezi şi cât s-a terminat FC Argeş – Gloria Bistriţa
20:21
VideoJurnal Antena Sport | FCSB trece la munca de jos
20:20
VideoJurnal Antena Sport | O viață transformată în coșmar
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 3 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 4 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 5 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 6 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe