Ucrainenii s-au întors împotriva lui Micea Lucescu. Ce "ţeapă" de 2 milioane de euro ar fi dat selecţionerul României - Antena Sport

Ucrainenii s-au întors împotriva lui Micea Lucescu. Ce “ţeapă” de 2 milioane de euro ar fi dat selecţionerul României

Radu Constantin Publicat: 4 martie 2026, 20:57

Comentarii
Mircea Lucescu, într-o conferinţă de presă - Sport Pictures

Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, are șanse minime să mai evolueze în acest sezon. Fotbalistul născut în Republica Moldova traversează o perioadă dificilă în Ucraina, iar evoluțiile sale slabe l-au făcut pe antrenorul Igor Kostyuk (50 de ani) să ia o decizie radicală în privinţa lui.

Acum ies la iveală noi detalii în privinţa transferului fotbalistului. Jurnaliştii din Ucraina susţin că Mircea Lucescu ar fi fost cel care a garantat pentru atacant. L-a propus chiar gratis, dar în final fotbalistul a fost adus pe 2 milioane de euro de la FC U! Cu un gol în 10 meciuri și scos din calculele, jurnaliştii îl arată acum cu degetul pe selecţionerul României pentru “ţeapa” luată de Dinamo Kiev cu Blănuță.

“În perioada de transferuri de vară, clubul a petrecut mult timp căutând diferiți atacanți. Alb-albaștrii au avut o discuție cu Lucescu pentru a discuta ce atacant central să ia.

Căutau pe cineva înalt și puternic, care să aibă un joc bun de cap. Shovkovskyi avea nevoie de un jucător cu acest profil. Și Lucescu l-a propus pe Blănuță. A spus chiar că FC U Craiova este falimentară și că jucătorul poate fi luat gratis. Totuși, nu a fost așa.

S-a dovedit a fi cel mai scump transfer de vară al lui Dinamo. În zece meciuri, a marcat un gol. Într-un meci în care, în principiu, toată lumea a marcat. În ultimele patru meciuri ale lui Dinamo din campionat, nici măcar nu a fost în lot”, a spus jurnalistul Viktor Vatsko, citat de sport.ua.

