Doliu în fotbalul mondial. A murit selecționerul care a dus Bulgaria în semifinalele Cupei Mondiale din 1994 - Antena Sport

Doliu în fotbalul mondial. A murit selecționerul care a dus Bulgaria în semifinalele Cupei Mondiale din 1994

Andrei Nicolae Publicat: 3 ianuarie 2026, 19:53

Dimitar Penev, în timpul unui meci / Profimedia

Dimitar Penev, selecţionerul care a condus Bulgaria până în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din 1994, a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani, informează agenţia DPA.

Federaţia bulgară de fotbal a anunţat că Penev a murit sâmbătă, după o lungă suferinţă.

Realizările lui Penev la selecționata Bulgariei

Ca jucător, Penev a participat la trei Cupe Mondiale: în 1966, 1970 şi 1974. Ca antrenor, el a condus echipa CSKA Sofia în patru mandate diferite şi s-a aflat la cârma selecţionatei Bulgariei în două perioade distincte (1991-1996 şi 2007). Dimitar Penev a fost desemnat antrenorul secolului XX în Bulgaria.

În primul său mandat ca selecţioner al naționalei, Bulgaria a făcut furori la Cupa Mondială din 1994, găzduită de Statele Unite. Hristo Stoichkov şi coechipierii săi au învins atunci cu 2-0 vicecampioana mondială Argentina, în faza grupelor, iar apoi Germania, deţinătoarea trofeului, în faţa căreia s-a impus cu 2-1 în sferturile de finală, înainte de a se înclina în semifinala cu Italia (1-2).

Bulgarii au pierdut apoi şi meciul pentru locul 3 la CM 1994, fiind învinşi cu 4-0 de Suedia, cea care eliminase in-extremis România, la loviturile de departajare, în sferturile de finală. “Tricolorii” reuşiseră să treacă la rândul lor în optimile de finală de Argentina (scor 3-2).

Sursa: Agerpres.ro

