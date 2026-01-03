Doliu în fotbalul mondial. A murit selecționerul care a dus Bulgaria în semifinalele Cupei Mondiale din 1994 - Antena Sport

Dimitar Penev, selecţionerul care a condus Bulgaria până în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din 1994, a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani, informează agenţia DPA.
Federaţia bulgară de fotbal a anunţat că Penev a murit sâmbătă, după o lungă suferinţă.
Realizările lui Penev la selecționata Bulgariei
Ca jucător, Penev a participat la trei Cupe Mondiale: în 1966, 1970 şi 1974. Ca antrenor, el a condus echipa CSKA Sofia în patru mandate diferite şi s-a aflat la cârma selecţionatei Bulgariei în două perioade distincte (1991-1996 şi 2007). Dimitar Penev a fost desemnat antrenorul secolului XX în Bulgaria.
În primul său mandat ca selecţioner al naționalei, Bulgaria a făcut furori la Cupa Mondială din 1994, găzduită de Statele Unite. Hristo Stoichkov şi coechipierii săi au învins atunci cu 2-0 vicecampioana mondială Argentina, în faza grupelor, iar apoi Germania, deţinătoarea trofeului, în faţa căreia s-a impus cu 2-1 în sferturile de finală, înainte de a se înclina în semifinala cu Italia (1-2).
ЦСКА и България са в траур: Отиде си великият Димитър Пенев
С огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Днес (3 януари 2026 г.) той ни напусна на 80-годишна възраст pic.twitter.com/P67CrTg6Y3
— ЦСКА (@CSKA_Sofia) January 3, 2026
Bulgarii au pierdut apoi şi meciul pentru locul 3 la CM 1994, fiind învinşi cu 4-0 de Suedia, cea care eliminase in-extremis România, la loviturile de departajare, în sferturile de finală. “Tricolorii” reuşiseră să treacă la rândul lor în optimile de finală de Argentina (scor 3-2).
Sursa: Agerpres.ro
