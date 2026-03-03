Încredere deplină în Adrian Newey la Aston Martin, înainte de startul sezonului de F1: "E o aură în jurul lui" - Antena Sport

Şefii de la Aston Martin au încredere deplină în Adrian Newey, înainte de startul noului sezon de Formula 1. Pedro de la Rosa, fost pilot şi actual reprezentant al echipei, s-a declarat convins de faptul că britanicul va avea succes alături de noua echipă.
Pedro de la Rosa a analizat monopostul AMR26, creat de Adrian Newey, şi a transmis că în ciuda timpilor modeşti înregistraţi în antrenamentele din Bahrain, echipa se va redresa pe parcursul sezonului.
Încredere deplină în Adrian Newey la Aston Martin, înainte de startul sezonului de Formula 1
Pedro de la Rosa a mai declarat că Adrian Newey are o “aură” în jurul său, dată nu doar de multiplele titluri mondiale cucerite de-a lungul carierei. Fostul pilot a dezvăluit că inginerul britanic, Team Principal la Aston Martin din acest sezon, are o relaţie excelentă cu Fernando Alonso.
“Adrian (n.r. Newey) a început să lucreze pe 2 martie 2025, ceea ce nu a fost tocmai ideal, dar sunt momente în viaţă când nu mai poţi schimba lucrurile. Trebuie să te dedici, iar odată ce faci asta, mergi mai departe. De ambele părţi am început puţin cam târziu, dar vom avea un viitor minunat împreună.
Sunt impresionat de Adrian. Are o viziune foarte clară în ceea ce priveşte ce vrea de la maşină şi ce trebuie să îmbunătăţim, oferă tuturor membrilor echipei un ghid foarte bun pentru a lucra într-o singură direcţie. Poate nu suntem unde ne dorim, dar ştim exact ce trebuie să facem.
Adrian ştie ce lipseşte şi îţi oferă un nivel de încredere, ştie de unde provine timpul de pe un tur şi ştie că-l va obţine. Cu siguranţă există o aură în jurul lui, dar nu vine din faptul că a câştigat multe campionate. Vine pentru că acea aură este deja întipărită în corpul său.
Adrian e genul de inginer care ascultă pilotul mai mult decât o face oricine. Toţi ceilalţi ingineri mai noi ascultă pilotul dar se uită şi în ecranul laptopului pentru a verifica dacă ceea ce spui despre virajul doi se corelează cu ceea ce văd ei.
Îl simt fericit pe Fernando Alonso, pentru că poate lucra alături de Adrian. E ceva ce şi-a dorit mereu. Sunt mândri de faptul că, înainte de retragere, pot lucra împreună. E o energie pozitivă uriaşă din partea lor, e o inspiraţie pentru echipă să-i vezi împreună, vorbind despre maşină.
Nimeni nu e mulţumit de cum suntem acum, de faptul că suntem departe de cum ne-am dori, dar nu suntem îngrijoraţi. La fel şi în cazul lui Lance, văd cât de motivat este să facă din acest proiect unul de succes, în special după venirea lui Newey”, a declarat Pedro de la Rosa, conform formula1.com.
