E oficial! Billel Omrani a semnat în România: "Angajament până în vară" - Antena Sport

Din postura de jucător liber de contract, Billel Omrani a revenit în România şi a semnat cu Concordia Chiajna.
Anunţul transferului a fost făcut de Cristian Tănase, preşedintele clubului ilfovean.
“Am semnat contractul cu Omrani. Mai verificăm niște lucruri și urmează anunțul oficial. Este vorba despre un angajament până în vară. Sperăm să ne ajutăm reciproc. CV-ul lui arată foarte bine, staff-ul l-a dorit. Aveam nevoie de un atacant și el a fost alegerea noastră.
Am discutat cu mai mulți jucători, iar Omrani a fost alegerea noastră finală. Nu am făcut niciun efort financiar să-l aducem, câștigă în media echipei. Nu este vorba despre vreun salariu mare, un venit normal pentru Liga 2. Vedem când va putea juca, asta vom vedea pe parcurs.
Nu am fost probleme la vizita medicală, totul a decurs normal. Stă bine cu kilogramele, nu are o perioadă extrem de lungă în care nu a jucat. S-a pregătit separat”, a spus președintele celor de la Chiajna pentru digisport.ro.
Ultima experiență a lui Billel Omrani a fost în liga a doua din Grecia, la Anagennisi Karditsa, de care s-a despărțit la începutul lui 2026, după o perioadă modestă cu un singur gol marcat în 11 meciuri.
Cariera atacantului franco-algerian a intrat într-un declin vizibil după plecarea de la CFR Cluj în 2022, unde a cunoscut cea mai bună formă. Din septembrie 2023, din momentul plecării de la FCSB, Billel Omrani a evoluat la Petrolul, Wisla Cracovia, Poli Iași și Karditsa.
