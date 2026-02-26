Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

E oficial! Billel Omrani a semnat în România: "Angajament până în vară" - Antena Sport

Home | Fotbal | E oficial! Billel Omrani a semnat în România: “Angajament până în vară”

E oficial! Billel Omrani a semnat în România: “Angajament până în vară”

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 11:32

Comentarii
E oficial! Billel Omrani a semnat în România: Angajament până în vară

Billel Omrani, într-un meci pentru FCSB / Hepta

Din postura de jucător liber de contract, Billel Omrani a revenit în România şi a semnat cu Concordia Chiajna.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunţul transferului a fost făcut de Cristian Tănase, preşedintele clubului ilfovean.

“Am semnat contractul cu Omrani. Mai verificăm niște lucruri și urmează anunțul oficial. Este vorba despre un angajament până în vară. Sperăm să ne ajutăm reciproc. CV-ul lui arată foarte bine, staff-ul l-a dorit. Aveam nevoie de un atacant și el a fost alegerea noastră.

Am discutat cu mai mulți jucători, iar Omrani a fost alegerea noastră finală. Nu am făcut niciun efort financiar să-l aducem, câștigă în media echipei. Nu este vorba despre vreun salariu mare, un venit normal pentru Liga 2. Vedem când va putea juca, asta vom vedea pe parcurs.

Nu am fost probleme la vizita medicală, totul a decurs normal. Stă bine cu kilogramele, nu are o perioadă extrem de lungă în care nu a jucat. S-a pregătit separat”, a spus președintele celor de la Chiajna pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Ultima experiență a lui Billel Omrani a fost în liga a doua din Grecia, la Anagennisi Karditsa, de care s-a despărțit la începutul lui 2026, după o perioadă modestă cu un singur gol marcat în 11 meciuri.

Cariera atacantului franco-algerian a intrat într-un declin vizibil după plecarea de la CFR Cluj în 2022, unde a cunoscut cea mai bună formă. Din septembrie 2023, din momentul plecării de la FCSB, Billel Omrani a evoluat la Petrolul, Wisla Cracovia, Poli Iași și Karditsa.

De ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euroDe ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euro
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Observator
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”
14:04
Ianis Zicu i-a răspuns lui Gigi Becali: “Nu cred că noi oferim ajutor cuiva”
13:45
O lună până la barajul crucial cu Turcia! Cum ar putea arăta primul 11 al României
13:40
UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar
13:22
Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor
12:54
VIDEODetroit Pistons – Oklahoma City Thunder 124-116! Cade Cunningham, 29 de puncte şi 13 assist-uri
12:45
Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB. Gigi Becali: “Să rămân eu singur să joc fotbal?”
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 5 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma 6 Anunţul făcut de Sepsi după ce numele clubului a apărut în dosarul blaturilor
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele