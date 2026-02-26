Mihai Stoica n-a stat pe gânduri şi a scos-o pe FCSB din ecuaţie: "Ei merită să ia titlul" - Antena Sport

După ce Gigi Becali a lăudat-o pe Universitatea Craiova, a venit rândul lui Mihai Stoica să susţină că oltenii sunt favoriţi la un titlu pe care îl merită.

Craiova lui Coelho e liderul Ligii 1, cu patru puncte avans faţă de principalele urmăritoare, Dinamo şi Rapid. Meme că acesta poate fi sezonul în care Rotaru să pună mâna pe primul titlu.

Mihai Stoica: “Universitatea Craiova merită titlul”

”(n.r. Universitatea, în momentul de față, pare marea favorită la titlu?) La ce joacă, da, și la ce lot are, da. Și, la ce investiții a făcut, merită. Are și ea probleme defensive, dar de la mijloc în sus aliniază două garnituri de play-off. Ambele”, a spus oficialul campioanei, citat de fanatik.ro.

”Da, Craiova are echipă puternică. Am zis-o și când ne-au bătut pe noi. Au făcut-o pentru că sunt mai buni decât noi. Dacă intrăm în play-off, se bat cu noi. Dacă nu intrăm noi, ei câștigă campionatul, nu că sunt favoriți, îl câștigă. Singurul ghinion al lor este să intrăm noi în play-off. Intrăm noi în play-off, îi spulberăm”, spunea şi Becali.

Prime uriaşe pentru jucători dacă Universitatea Craiova ia titlul

Universitatea Craiova are şanse considerabile la primul titlu din era “Mihai Rotaru”, iar patronul a pregătit sume uriaşe pentru jucători în cazul în care vor fi primii la final.