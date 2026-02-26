Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sezon istoric pentru Arsenal - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Sezon istoric pentru Arsenal

Sezon istoric pentru Arsenal

Dan Roșu Publicat: 26 februarie 2026, 12:13

Comentarii
Sezon istoric pentru Arsenal

Jucătorii lui Arsenal sărbătoresc victoria cu Tottenham - Profimedia Images

Arsenal, actualul lider al campionatului de fotbal al Angliei, a înregistrat cele mai mari venituri din istoria sa în sezonul 2024-2025, în valoare de 691 de milioane de lire sterline (791 de milioane de euro), conform agenţiei EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Această performanţă financiară este rodul rezultatelor obţinute pe plan sportiv de către “tunari”, care s-au clasat pentru al treilea an consecutiv pe locul secund în Premier League şi au acces în semifinalele Ligii Campionilor pentru prima oară în 17 ani. La acestea s-a adăugat şi succesul înregistrat de echipa feminină a lui Arsenal, câştigătoarea ediţiei trecute din Women’s Champions League.

Sezon istoric pentru Arsenal

Clubul londonez a precizat însă că, în ciuda acestor venituri record, a înregistrat pierderi de 1,4 milioane de lire sterline (1,6 milioane de euro).

În datele financiare prezentate săptămâna aceasta, Arsenal evidenţiază o masă salarială de 346 de milioane de lire sterline, cu 19 milioane de lire mai mult decât în sezonul precedent, ceea ce o face a patra cea mai mare echipă din Premier League.

În plus, veniturile comerciale au crescut cu 45 de milioane de lire, ajungând la 263 de milioane, în principal datorită vânzării drepturilor asupra numelui terenului de antrenament către Sobha Realty, în februarie 2024.

Reclamă
Reclamă

Veniturile din zilele de meci – bilete, concesiuni etc – au crescut, de asemenea, cu 22 de milioane, ajungând la 154 de milioane de lire, ceea ce face din londonezi al doilea club din Premier League cu cele mai mari venituri la această categorie, după Manchester United, deşi Arsenal a jucat mai multe meciuri acasă decât “Red Devils”.

Veniturile din drepturile de televiziune au crescut, la rândul lor, cu 10 milioane de lire, ajungând la 272 de milioane, consolidând statutul lui Arsenal ca unul dintre cele mai importante cluburi din lume.

“Aceste rezultate financiare arată o traiectorie pozitivă, pe măsură ce ne străduim să câştigăm trofee. Investiţiile în echipele noastre, susţinute de creşterea veniturilor, au dus la sezoane semnificative atât pentru echipele masculine, cât şi pentru cele feminine”, a declarat Richard Garlick, directorul executiv al clubului din nordul Londrei.

De ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euroDe ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euro
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Observator
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”
14:04
Ianis Zicu i-a răspuns lui Gigi Becali: “Nu cred că noi oferim ajutor cuiva”
13:45
O lună până la barajul crucial cu Turcia! Cum ar putea arăta primul 11 al României
13:40
UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar
13:22
Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor
12:54
VIDEODetroit Pistons – Oklahoma City Thunder 124-116! Cade Cunningham, 29 de puncte şi 13 assist-uri
12:45
Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB. Gigi Becali: “Să rămân eu singur să joc fotbal?”
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 5 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma 6 Anunţul făcut de Sepsi după ce numele clubului a apărut în dosarul blaturilor
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele