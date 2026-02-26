Sezon istoric pentru Arsenal - Antena Sport

Arsenal, actualul lider al campionatului de fotbal al Angliei, a înregistrat cele mai mari venituri din istoria sa în sezonul 2024-2025, în valoare de 691 de milioane de lire sterline (791 de milioane de euro), conform agenţiei EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Această performanţă financiară este rodul rezultatelor obţinute pe plan sportiv de către “tunari”, care s-au clasat pentru al treilea an consecutiv pe locul secund în Premier League şi au acces în semifinalele Ligii Campionilor pentru prima oară în 17 ani. La acestea s-a adăugat şi succesul înregistrat de echipa feminină a lui Arsenal, câştigătoarea ediţiei trecute din Women’s Champions League.

Sezon istoric pentru Arsenal

Clubul londonez a precizat însă că, în ciuda acestor venituri record, a înregistrat pierderi de 1,4 milioane de lire sterline (1,6 milioane de euro).

În datele financiare prezentate săptămâna aceasta, Arsenal evidenţiază o masă salarială de 346 de milioane de lire sterline, cu 19 milioane de lire mai mult decât în sezonul precedent, ceea ce o face a patra cea mai mare echipă din Premier League.

În plus, veniturile comerciale au crescut cu 45 de milioane de lire, ajungând la 263 de milioane, în principal datorită vânzării drepturilor asupra numelui terenului de antrenament către Sobha Realty, în februarie 2024.