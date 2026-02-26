Gică Popescu lasă de înţeles că Gică Hagi va prelua naţionala României: "O va face" - Antena Sport

Închide meniul
Echipa naţională

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 12:01

Gică Hagi şi Gică Popescu, la un eveniment / Hepta

Venirea lui Gică Hagi la naţionala României este iminentă. Nici Gică Popescu nu neagă că “Regele” ia în calcule banca naţionalei României, dar acest lucru e posibil dacă cedează pachetul majoritar al clubului Farul.

Gică Popescu crede că în curând Hagi cedează Farul Constanţa.

”Să vedem ce decide Gică! Să vorbim acum de lucruri pe care nu le știm? Ipotetic, da.

Știți foarte bine că Gică a declarat foarte clar că nu-și mai dorește să fie acționar majoritar la Farul și dorește să dea o parte din acțiuni sau pachetul majoritar către altcineva pentru a se putea ocupa de antrenorat la echipa națională, la o echipă de club…

Vrea să facă în continuare acest lucru și o va face (n.r. va ceda acțiunile), pentru că altfel nu va putea antrena”, a spus Gică Popescu, la Digi Sport.

