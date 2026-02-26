Denis Alibec, replică genială pentru Gigi Becali: "Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi" - Antena Sport

Închide meniul
Denis Alibec, replică genială pentru Gigi Becali: “Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi”

Dan Roșu Publicat: 26 februarie 2026, 11:43

Comentarii
Denis Alibec, în tricoul Farului - Sport Pictures

Denis Alibec (35 de ani) nu l-a iertat pe Gigi Becali, după ce patronul de la FCSB îl criticase dur pe fostul său atacant, după FC Argeş – Farul 1-0, meci de la care latifundiarul ar fi aşteptat “o mână de ajutor” de la Alibec.

Vărful lui Ianis Zicu a avut o evoluţie ştearsă în duelul de la Mioveni, dar a ratat cea mai mare ocazie a oaspeţilor, dintr-o poziţie ideală. Astfel, Denis nu i-a fost de folos încă lui Becali, aşa cum visa omul de afaceri.

Denis Alibec, replică genială pentru Gigi Becali

“Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el… eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a spus Alibec.

“Nu cred că a zis doar de Farul, a zis și de Oțelul, sunt mai multe variante pe care dânsul le așteaptă. Sunt calcule pe care și le face, dar nu cred că noi oferim ajutor cuiva și nu cred că acest club s-a gândit vreodată să ajute pe cineva. Sunt convins că noi avem liniștea de a câștiga meciul pentru noi.

Sunt păreri și asta este. Eu, oricum, sunt antrenor și am învățat, tot de la dânsul, că este bine să nu mă cert decât cu antrenorii”, a comentat şi Ianis Zicu.

Declaraţiile lui Gigi Becali

Gigi Becali transmitea anterior că i-a cedat pe Denis Alibec la Farul şi pe Dennis Politic la Hermannstadt gândindu-se şi că aceştia ar putea încurca adversarele FCSB-ului din lupta pentru play-off.

“De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Alibec… nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo”, a spus Becali.

În 5 meciuri jucate pentru Farul de la revenire, Denis Alibec a marcat 3 goluri şi a reuşit un assist. Prestaţia lui în meciul FC Argeş – Farul 1-0 a fost, într-adevăr, una ştearsă. Alibec a fost notat cu 5.9 de către flashscore.ro pentru evoluţia lui din meciul cu echipa piteşteană.

Becali speră acum ca Alibec să facă un meci senzaţional cu CFR Cluj. Unul dintre scenariile care ar duce-o pe FCSB în play-off ar fi ca, pe lângă cele două victorii ale roş-albaştrilor în ultimele două etape, echipa lui Pancu să nu facă două puncte cu Farul şi Dinamo.

