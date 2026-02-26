Denis Alibec, replică genială pentru Gigi Becali: "Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi" - Antena Sport

Denis Alibec (35 de ani) nu l-a iertat pe Gigi Becali, după ce patronul de la FCSB îl criticase dur pe fostul său atacant, după FC Argeş – Farul 1-0, meci de la care latifundiarul ar fi aşteptat “o mână de ajutor” de la Alibec.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vărful lui Ianis Zicu a avut o evoluţie ştearsă în duelul de la Mioveni, dar a ratat cea mai mare ocazie a oaspeţilor, dintr-o poziţie ideală. Astfel, Denis nu i-a fost de folos încă lui Becali, aşa cum visa omul de afaceri.

Denis Alibec, replică genială pentru Gigi Becali

“Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el… eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a spus Alibec.

“Nu cred că a zis doar de Farul, a zis și de Oțelul, sunt mai multe variante pe care dânsul le așteaptă. Sunt calcule pe care și le face, dar nu cred că noi oferim ajutor cuiva și nu cred că acest club s-a gândit vreodată să ajute pe cineva. Sunt convins că noi avem liniștea de a câștiga meciul pentru noi.

Sunt păreri și asta este. Eu, oricum, sunt antrenor și am învățat, tot de la dânsul, că este bine să nu mă cert decât cu antrenorii”, a comentat şi Ianis Zicu.