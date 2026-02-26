Ce performanţă pentru Adina Diaconu la Singapore Smash 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Ce performanţă pentru Adina Diaconu la Singapore Smash 2026

Dan Roșu Publicat: 26 februarie 2026, 11:31

Adina Diaconu, la Singapore Smash 2026

Adina Diaconu a reuşit să pătrundă printre medaliatele de la Singapore Smash 2026, competiţie care a reunit sportivii de top din circuitul mondial, o performanţă reuşită alături de partenera spaniolă Maria Xiao.

De-a lungul zilelor de concurs, perechea româno-spaniolă (19 mondial) a învins de trei ori pe tabloul principal, iar la fiecare apariţie şi-a valorificat punctele forte până în semifinala probei.

Adina Diaconu, bronz la dublu la Singapore Smash

La ultimul meci din concurs, cele două sportive au întâlnit perechea 14 mondial, formată din Miyu Nagasaki (Japonia) şi Shin Yubin (Coreea de Sud), într-un meci pe care l-au cedat, scor 0-3 (5-11, 6-11, 7-11), rezultat care le-a plasat pe locul al treilea la dublu feminin.

Până pe podiumul competiţiei din Singapore, Adina şi Maria au eliminat perechile:

Annett Kaufmann/Sabine Winter (Germania) 3-2 (11-7, 10-12, 13-11, 7-11, 11-7)

Bernadette Szocs/Elizabeta Samara 3-1 (11-3, 9-11, 12-10, 11-3)

Satsuki Odo (Japonia)/Joo Cheonhui (Coreea de Sud) 3-2 (8-11, 11-7, 5-11, 11-9, 11-8).

