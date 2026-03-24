Alex Maxim știe cum poate România să producă surpriza la Istanbul: „E foarte dificil să reziști 90 sau 120 de minute”

Sunt mai bine de șase ani de când Alexandru Maxim evoluează în fotbalul turc, iar fotbalistul devenit legendă la Gaziantep a reușit să învețe multe lucruri despre cultura fotbalistică din ”Țara Semilunii”.

Jucătorul trecut și pe la echipa națională a prefațat disputa infernală de joi seară, care va avea loc pe stadionul celor de la Beștiktaș, din Istanbul.

Alexandru Maxim: „Orice jucător activ se gândește și la echipa națională”

Turcia – România este cel mai important meci din istoria echipei naționale din ultimii mulți ani, însă partida este doar prima dintr-o serie de două jocuri pe care tricolorii le vor avea de trecut pentru a ajunge la turneul final de anul acesta.

Alexandru Maxim este deja un cunoscător al fotbalului din Turcia, fiind deja de mai bine de șase ani la Gaziantep, echipă care l-a împrumutat în primă instanță de la Mainz. Acesta a explicat cum ar putea naționala lui Mircea Lucescu să producă surpriza la Istanbul.

„Da, mă gândesc, normal. Am mai spus chestia asta. Orice jucător activ se gândește și la echipa națională, atât timp cât e în formă. Clar. Nu (n.r. dacă a fost contactat din partea federației), dar nici nu cred că e momentul să discutăm despre acest lucru.