Alex Maxim știe cum poate România să producă surpriza la Istanbul: „E foarte dificil să reziști 90 sau 120 de minute"

Daniel Işvanca Publicat: 24 martie 2026, 21:19

Mircea Lucescu / SPORT PICTURES

Sunt mai bine de șase ani de când Alexandru Maxim evoluează în fotbalul turc, iar fotbalistul devenit legendă la Gaziantep a reușit să învețe multe lucruri despre cultura fotbalistică din ”Țara Semilunii”.

Jucătorul trecut și pe la echipa națională a prefațat disputa infernală de joi seară, care va avea loc pe stadionul celor de la Beștiktaș, din Istanbul.

Alexandru Maxim: „Orice jucător activ se gândește și la echipa națională”

Turcia – România este cel mai important meci din istoria echipei naționale din ultimii mulți ani, însă partida este doar prima dintr-o serie de două jocuri pe care tricolorii le vor avea de trecut pentru a ajunge la turneul final de anul acesta.

Alexandru Maxim este deja un cunoscător al fotbalului din Turcia, fiind deja de mai bine de șase ani la Gaziantep, echipă care l-a împrumutat în primă instanță de la Mainz. Acesta a explicat cum ar putea naționala lui Mircea Lucescu să producă surpriza la Istanbul.

„Da, mă gândesc, normal. Am mai spus chestia asta. Orice jucător activ se gândește și la echipa națională, atât timp cât e în formă. Clar. Nu (n.r. dacă a fost contactat din partea federației), dar nici nu cred că e momentul să discutăm despre acest lucru.

Păstrez legătura cu jucătorii de la națională, îmi sunt prieteni și consider că acum trebuie să ajutăm echipa națională din exterior, cu energie pozitivă. E clar că-mi doresc să evoluez cât de mult pot la un nivel bun și dacă va fi cazul… Sunt foarte încrezători, dar e și normal dacă stăm să ne uităm la parcursul Turciei din ultimii ani, au foarte mare încredere că vor câștiga meciul cu România.

Mă bucur că avem jucători care se află într-o formă bună, care joacă meci de meci, va fi presiune foarte mare, dar vom avea șansa noastră. Dacă vom trece cu bine de primele 20-25 de minute, când se va pune o presiune foarte mare, vom avea șanse”.

„Meciurile acestea se decid la detalii”

„Cred că trebuie să marcăm. E foarte dificil să reziști 90 sau 120 de minute în Turcia fără să primești gol. Din punct de vedere ofensiv, sunt foarte puternici. Au mari probleme pe tranziția negativă și la fazele fixe. Dennis Man, Mihăilă, Ianis, Bîrligea, Rațiu, Bancu sunt într-o formă foarte bună, dar trebuie să stăm foarte bine defensiv, să ne dublăm.

Meciurile acestea se decid la detalii. Echipa care va face cele mai puține greșeli și care va câștiga dueluri individuale va avea câștig de cauză. Va trebui să le punem probleme când intrăm în posesia mingii. Și echipele mari din Turcia sunt pur ofensive, au jucători cu calitate, au crescut în ultimii doi ani sub comanda lui Montella, au foarte mare încredere că vor câștiga.

Dar defensiv lasă spații și le putem crea probleme. Au executanți foarte buni, Calhanoglu, Arda, căpitanul lui Beșiktaș. Sunt 90 de minute, un meci în care se poate întâmpla orice”, a declarat Alexandru Maxim, potrivit digisport.ro.

