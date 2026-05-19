ITM Ilfov a verificat FRF după decesul lui Mircea Lucescu. Rezultatul anchetei

Radu Constantin Publicat: 19 mai 2026, 17:20

Mircea Lucescu / Profimedia

Mircea Lucescu a murit la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie. El a ajuns la spital de urgenţă, după ce la un antrenament al naţionalei a acuzat stări de rău, a leşinat şi a fost resuscitat. P 7 aprilie, Mircea Lucescu a decedat!

Potrivit datelor oferite de medici, fostul selecționer a suferit o tahicardie ventriculară, iar el deja avea o altă problemă de sănătate, foarte gravă: o formă rară de leucemie! Multe voci din fotbal au acuzat şi FRF de situaţia tragică în care a ajuns Mircea Lucescu, mai ales că la “barajul” cu Turcia el a stat pe bancă cu aprobarea scrisă a medicilor.

Înainte de meciul cu Turcia, Mircea Lucescu a acuzat probleme de sănătate şi chiar a stat internat o bună perioadă în România, dar şi în Belgia. Golazo a luat legătura cu ITM Ilfov pentru a verifica dacă FRF a greşit sau nu în cazul lui Mircea Lucescu.

După ce s-au făcut verificări, ITM Ilfov a precizat că incidentul de la Mogoşoaia nu poate fi considerat drept “accident de muncă”. Totodată, ITM Ilfov pecizează că relația contractuală dintre Mircea Lucescu și FRF era „de natură civilă”, nu un raport de muncă.

„În urma analizării documentelor și informațiilor solicitate de către instituția noastră, în limitele legale de competență, cu privire la evenimentul care a avut loc în data de 29.03.2026, în Mogoșoaia, județul Ilfov, în care a fost implicat domnul Mircea Lucescu, s-a constatat că activitatea desfășurată de dânsul, în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal seniori a României, nu reprezintă un raport de muncă și nu se supune legislației de securitate și sănătate în muncă, nefiind întrunite condițiile legale în acest sens”, se arată în răspunsul ITM Ilfov, citat de golazo.

„Drept urmare, evenimentul din data de 29.03.2026 (stare de rău de natură patologică), nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 lit. f) din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare”, mai spune sursa menţionată.

