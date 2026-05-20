Gică Hagi, anunț important înainte de debutul pe banca României. Convocările, influențate de barajul de Conference

Gică Hagi a susținut o conferință de presă la o lună după ce a fost instalat în funcția de selecționer al României. Selecționerul a discutat pe seama mai multor subiecte înainte de debutul său care se va produce pe data de 2 iunie, contra Georgiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi se pregătește să revină pe banca României într-un meci, însă până la meciurile cu Georgia și Țara Galilor, “Regele” a susținut o conferință de presă prin care a marcat o lună de când a venit la cârma naționalei.

Hagi ia 33 de jucători pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Decizia importantă luată

Antrenorul de 61 de ani a transmis că a realizat întâlnirea respectivă alături de jurnaliști pentru a avea o comunicare bună cu presa și pentru a transmite cum a decurs prima lună de când a preluat mandatul. În ceea ce privește cele două amicale, selecționerul a declarat că va convoca nu mai puțin de 33 de jucători și va aduce trei fotbaliști pe fiecare post.

O altă decizie importantă luată de Hagi se leagă de meciurile de baraj din Liga 1 pentru calificarea în preliminariile în Conference League. “Regele” a transmis că va convoca un lot preliminar pe 22 mai, iar eventuali jucători de la Dinamo, FCSB sau FC Botoșani vor fi anunțați cu privire la selecție abia după finala barajului de 29 mai.

Cele mai importante declarații ale lui Gică Hagi de la conferința de presă:

Primele cuvinte ale lui Hagi de la conferință: “Primul motiv e să avem o comunicare foarte bună între mine, staff-ul meu, echipa națională și dumneavoastră, pentru că e foarte important acest lucru. Am zis să facem câte o conferință la o lună, în această lună să vedem ce am muncit, dacă am muncit bine și bineînțeles să ne cunoaștem și mai bine.