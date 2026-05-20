Gică Hagi, anunț important înainte de debutul pe banca României. Convocările, influențate de barajul de Conference

Gică Hagi a susținut o conferință de presă la o lună după ce a fost instalat în funcția de selecționer al României. Selecționerul a discutat pe seama mai multor subiecte înainte de debutul său care se va produce pe data de 2 iunie, contra Georgiei.
Gică Hagi se pregătește să revină pe banca României într-un meci, însă până la meciurile cu Georgia și Țara Galilor, “Regele” a susținut o conferință de presă prin care a marcat o lună de când a venit la cârma naționalei.
Hagi ia 33 de jucători pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.
Antrenorul de 61 de ani a transmis că a realizat întâlnirea respectivă alături de jurnaliști pentru a avea o comunicare bună cu presa și pentru a transmite cum a decurs prima lună de când a preluat mandatul. În ceea ce privește cele două amicale, selecționerul a declarat că va convoca nu mai puțin de 33 de jucători și va aduce trei fotbaliști pe fiecare post.
O altă decizie importantă luată de Hagi se leagă de meciurile de baraj din Liga 1 pentru calificarea în preliminariile în Conference League. “Regele” a transmis că va convoca un lot preliminar pe 22 mai, iar eventuali jucători de la Dinamo, FCSB sau FC Botoșani vor fi anunțați cu privire la selecție abia după finala barajului de 29 mai.
Cele mai importante declarații ale lui Gică Hagi de la conferința de presă:
Primele cuvinte ale lui Hagi de la conferință: “Primul motiv e să avem o comunicare foarte bună între mine, staff-ul meu, echipa națională și dumneavoastră, pentru că e foarte important acest lucru. Am zis să facem câte o conferință la o lună, în această lună să vedem ce am muncit, dacă am muncit bine și bineînțeles să ne cunoaștem și mai bine.
Primul nostru obiectiv principal a fost să identificăm, să evaluăm jucătorii, echipa națională, fiecare jucător în parte, atât colectiv, cât și individual și am lucrat foarte mult la acest obiectiv. Decizia mea și a staff-ului este că o să luăm 33 de jucători, 3 jucători pe post, o să luăm, toți care într-un fel sau altul se încadrează în acele criterii principale: jucător experimentat, jucător de vârstă bună și jucător foarte talentat și tânăr care poate să vină să aducă entuziasm în colectivul care e.
Am decis să luăm trei jucători pe post, pentru că față de ceilalți selecționeri, eu sunt nou, ei trebuie să mă cunoască, să ne prezentăm în fața jucătorilor. Am fost prin țară, mai mult am stat în țară, am fost la 17 meciuri în țară și la un meci în străinătate, doar la Răzvan Marin, l-am văzut și am vorbit cu el.
După aceea a fost integrarea mea și a staff-ului în ce înseamnă echipa națională. Ușor ușor mă adaptez, îmi fac direcțiile și cred că o să facem o muncă foarte bună. Unicul obiectiv al nostru e să mulțumim suporterii, pentru că reprezentăm România și în afară de a avea inimă, trebuie să joci un fotbal foarte bun care să fie câștigător“.
Despre influența barajului de Conference League: “Jucătorii o să vină unii pe 23, unii pe 26, 27 și 30 și 1. Lotul o să-l anunțăm, dar nu în totalitate, poimâine, dar fără echipele care joacă, care au baraj, legat de FCSB cu Botoșani sau Dinamo nu o să spunem (n.r. pe cine convocăm), pentru că nu vreau să influențăm în mod negativ sau pozitiv lucrurile. Am luat 33 de jucători, pentru că la primul meci, cu Georgia, vor juca unii, la meciul cu Țara Galilor va juca altă echipă, pentru că ne vin jucători pe parcurs.”
Despre titlul câștigat de Universitatea Craiova: “Din punctul meu de vedre, Craiova a arătat de la început până acum că au un pas în plus ca și echipă, jucători, lot, au fost în formă. Cred că cei mai în formă jucători. Când ajungi să câștigi și titlul și cupa, atunci înseamnă că ești cel mai bun, e clar că o să avem ce lua. O să vedem, vom lua de acolo jucători“.
Despre decizia de a reveni la națională: “Am avut 3 momente în care președintele, cei de la federație, m-au dorit. V-am zis-o clar, în cele două care au fost înainte, atât timp cât sunt acționar la Farul, nu am cum să fac.
Când am putut și am găsit cum să fac să dau acțiunile, să nu mai fiu majoritar la Farul, e clar că nu ai cum să te gândești indiferent de celelalte condiții, e echipa națională și atunci trebuie să vii. Pentru mine a fost o onoare și va rămâne întotdeauna“.
Despre situația Farului, ajunsă la barajul de menținere/retrogradare: “Am lăsat conducătorii la Farul. Eu nu mai sunt acolo. Mai am doar 10% din acțiuni. E clar că e o perioadă dificilă. Ca orice echipă, trebuie să strângi rândurile. Cei de acolo sunt capabili să redreseze situația. Trebuie să dovedească că merită să fie în prima ligă“.
