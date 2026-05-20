Lovitura pe care o încearcă Gică Hagi! Jucătorul cunoscut care a ales altă naţională ar putea juca pentru România

Noul selecţioner al României, Gică Hagi (61 de ani), încearcă o lovitură de proporţii. “Regele” încearcă să îl convingă pe Umit Akdag (22 de ani) să aleagă, în cele din urmă, România, după ce jucătorul cu dublă cetăţenie transmisese că vrea să evolueze pentru Turcia.

Cotat la 4 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Umit Akdag a atras atenţia cluburilor importante din Turcia. Presa turcă a scris că Galatasaray e şi ea interesată de Akdag, după ce Trabzonspor se arătase dispusă să ofere 6 milioane de euro pentru jucător. Acesta ar fi şi preţul cerut de Alanyaspor pentru Akdag.

„Preocuparea mea numărul unu a fost să văd jucătorii din țară cât mai bine. În vară, după această acțiune, voi merge și afară. Clar că ne vom uita și la jucătorii cu dublă cetățenie. Am vorbit și despre Umit, dar nu pot să spun cu cine am discutat și ce am discutat. Orice jucător este deschis. Și în Italia mai sunt jucători care pot veni la echipa națională.

La această acțiune, trei jucători pe post, o să-i vedeți. Eu zic că am selectat destul de bine. Jucători buni care, cred eu, că o să fie pe termen mediu-lung la echipa națională”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă susţinută astăzi.

Coleg cu Ianis Hagi la Alanyaspor, Umit Akdag a evoluat pentru naţionala U21 a României, cu care a fost şi la EURO 2025. Akdag a înscris golul României în ultima partidă din grupa de la EURO 2025, contra Slovaciei, pierdută de tricolori, 1-2. De altfel, naţionala României a pierdut la limită toate cele 3 jocuri de la EURO 2025, 0-1 cu Italia, 1-2 cu Spania şi 1-2 cu Slovacia.