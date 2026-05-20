Gică Hagi dă peste un superstar de talie mondială la debutul pe banca României. Campionul din Liga 1, și el în lotul Georgiei

Georgia, prima echipă națională pe care Gică Hagi o va întâlni după revenirea la naționala României, și-a anunțat lotul pentru partida care va avea loc pe 2 iunie, la Tbilisi, de la ora 20:00.

Din echipa țării de la Marea Neagră nu lipsește unul dintre cei mai în formă jucători din fotbalul mondial, Khvicha Kvaratskhelia. De asemenea, Anzor Mekvabishvili, fotbalistul Universității Craiova, face și el parte din echipa selecționerului Willy Sagnol.

Lotul Georgiei pentru meciul cu România. Peste cine poate da Hagi la debut

Pe Gică Hagi îl mai despart mai puțin de două săptămâni până la primul său meci pe banca României după o pauză de 25 de ani. “Tricolorii” întâlnesc Georgia, o formație care la rândul ei nu s-a calificat la Cupa Mondială, dar care vine cu nume mari la confruntarea cu ai noștri.

Selecționerul francez Willy Sagnol și-a asamblat cea mai bună echipă posibilă pentru partida contra României, iar vedeta Kvaratskhelia este și ea prezentă în lot. Gruzinul a făcut un sezon de poveste la PSG pe care îl poate încorona cu a doua Ligă a Campionilor la rând. În acest sezon, Kvaratskhelia căpitanul Georgiei a înregistrat 19 goluri și 10 pase decisive în 47 de meciuri.

O prezență intrigantă din lot pentru fanii români este cea a lui Anzor, jucătorul care a făcut “dubla” cupă-campionat alături de Universitatea Craiova. În plus, nume precum Giorgi Mamardashvili, portarul lui Liverpool, sau Giorges Mikautadze, atacantul lui Villarreal, ies de asemenea în evidență.