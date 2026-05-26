Gică Hagi, decizie în cazul “turcului” Umit Akdag. L-a sunat să vină la naţionala României

Gică Hagi îl vrea pe Umit Akdag la naţionala României. Şi Mircea Lucescu a încercat să-l convinsă pe fundaş să accepte convocările la prima reprezentativă.
Umit Akdag are dublă cetăţenie: română şi turcă. A reprezentat România la echipele de tineret, dar – în speranţa că va fi convocat la naţionala mare a Turciei – a declinat convocările primite de la Mircea Lucescu.
Acum şi Gică Hagi încearcă să îi schimbe decizia, anunţă gsp.ro. A luat legătura cu familia lui Umit Akdag şi a explicat că dacă alege România va avea şanse mari să facă performanţă cu el selecţioner.
Umit Akdag are 22 de ani, iar în Turcia joacă la Alanyaspor. S-a scris recent că fundaşul central este dorit de Galatasaray, iar un transfer s-ar putea face în această vară.
Umit Akdag a declarat că inima lui bate pentru Turcia
Umit Akdag a stârnit multe discuţii în fotbalul românesc, după ce a declarat că inima lui bate pentru Turcia. Mai mult, el a a explicat că a avut o discuţie cu Mircea Lucescu, a evitat să-i dea un răspuns, ba mai mult nu a onorat concoările primite de la prima reprezentativă a României.
„Selecționerul Mircea Lucescu a venit la mine în septembrie, ne-am întâlnit și mi-a spus că mă vrea la echipa națională a României.
De atunci, deși am primit convocări din partea României în fiecare pauză internațională, nu m-am dus.
Poate că nu am spus clar, verbal, dacă aleg Turcia sau România, dar cred că prin acest comportament s-a înțeles deja încotro îmi bate inima”, a declarat Umit Akdag, citat de haberturk.com.
