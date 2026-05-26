Home | Fotbal | Echipa naţională | Gică Hagi, decizie în cazul “turcului” Umit Akdag. L-a sunat să vină la naţionala României

Gică Hagi, decizie în cazul “turcului” Umit Akdag. L-a sunat să vină la naţionala României

Radu Constantin Publicat: 26 mai 2026, 22:19

Comentarii
Gică Hagi, decizie în cazul turcului Umit Akdag. L-a sunat să vină la naţionala României
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gică Hagi îl vrea pe Umit Akdag la naţionala României. Şi Mircea Lucescu a încercat să-l convinsă pe fundaş să accepte convocările la prima reprezentativă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Umit Akdag are dublă cetăţenie: română şi turcă. A reprezentat România la echipele de tineret, dar – în speranţa că va fi convocat la naţionala mare a Turciei – a declinat convocările primite de la Mircea Lucescu.

Acum şi Gică Hagi încearcă să îi schimbe decizia, anunţă gsp.ro. A luat legătura cu familia lui Umit Akdag şi a explicat că dacă alege România va avea şanse mari să facă performanţă cu el selecţioner.

Umit Akdag are 22 de ani, iar în Turcia joacă la Alanyaspor. S-a scris recent că fundaşul central este dorit de Galatasaray, iar un transfer s-ar putea face în această vară.

Umit Akdag a declarat că inima lui bate pentru Turcia

Umit Akdag a stârnit multe discuţii în fotbalul românesc, după ce a declarat că inima lui bate pentru Turcia. Mai mult, el a a explicat că a avut o discuţie cu Mircea Lucescu, a evitat să-i dea un răspuns, ba mai mult nu a onorat concoările primite de la prima reprezentativă a României.

Reclamă
Reclamă

Selecționerul Mircea Lucescu a venit la mine în septembrie, ne-am întâlnit și mi-a spus că mă vrea la echipa națională a României.

De atunci, deși am primit convocări din partea României în fiecare pauză internațională, nu m-am dus.

Poate că nu am spus clar, verbal, dacă aleg Turcia sau România, dar cred că prin acest comportament s-a înțeles deja încotro îmi bate inima”, a declarat Umit Akdag, citat de haberturk.com.

Țeapa cu mașini de lux. Români, păcăliți că pentru 1.000 de euro și-au luat boliziȚeapa cu mașini de lux. Români, păcăliți că pentru 1.000 de euro și-au luat bolizi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
Observator
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
Cum arată Mayra, fata lui Ilie Dumitrescu. Puțină lume știe
Fanatik.ro
Cum arată Mayra, fata lui Ilie Dumitrescu. Puțină lume știe
22:25

Jaqueline Cristian, învinsă în primul tur al probei feminine de dublu la Roland Garros
22:13

Răzvan Lucescu, laude la scenă deschisă pentru Cristi Chivu: “Un antrenor de mare talent şi valoare”
22:07

Sfârșitul unei ere la Barcelona. Alexia Putellas, dublă câștigătoare de Balon de Aur, și-a anunțat plecarea
21:54

„Cui îi pasă?! Întreabă asta orice fan Arsenal!” Luis Enrique nu s-a mai putut abține, înainte de finala UCL
21:35

LIVE VIDEOCehia – Canada şi Elveţia – Finlanda, ACUM în AntenaPLAY! Suedia a obţinut biletul pentru sferturile Mondialului
21:33

Când va semna cu Rapid Daniel Pancu! Anunţul conducerii giuleştenilor
Vezi toate știrile
1 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 6 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total