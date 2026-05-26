Gică Hagi, decizie în cazul “turcului” Umit Akdag. L-a sunat să vină la naţionala României

Gică Hagi îl vrea pe Umit Akdag la naţionala României. Şi Mircea Lucescu a încercat să-l convinsă pe fundaş să accepte convocările la prima reprezentativă.

Umit Akdag are dublă cetăţenie: română şi turcă. A reprezentat România la echipele de tineret, dar – în speranţa că va fi convocat la naţionala mare a Turciei – a declinat convocările primite de la Mircea Lucescu.

Acum şi Gică Hagi încearcă să îi schimbe decizia, anunţă gsp.ro. A luat legătura cu familia lui Umit Akdag şi a explicat că dacă alege România va avea şanse mari să facă performanţă cu el selecţioner.

Umit Akdag are 22 de ani, iar în Turcia joacă la Alanyaspor. S-a scris recent că fundaşul central este dorit de Galatasaray, iar un transfer s-ar putea face în această vară.

Umit Akdag a declarat că inima lui bate pentru Turcia

Umit Akdag a stârnit multe discuţii în fotbalul românesc, după ce a declarat că inima lui bate pentru Turcia. Mai mult, el a a explicat că a avut o discuţie cu Mircea Lucescu, a evitat să-i dea un răspuns, ba mai mult nu a onorat concoările primite de la prima reprezentativă a României.