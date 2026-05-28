Home | Fotbal | Fotbal extern | Campioana țării, cu lot de 177 de milioane € și trofee europene în palmares, nu va juca în Champions League!
Foto

Campioana țării, cu lot de 177 de milioane € și trofee europene în palmares, nu va juca în Champions League!

Ionuţ Axinescu Publicat: 28 mai 2026, 14:24

Comentarii
Campioana țării, cu lot de 177 de milioane € și trofee europene în palmares, nu va juca în Champions League!
galerie foto Galerie (5)
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ediția viitoare de Champions League are aproape gata „scheletul”. Se știu aproape toate campioanele din Europa, cu excepția Albaniei, unde câștigătoarea va fi aflată la finalul lunii mai.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, primul tur preliminar, în care va juca și Universitatea Craiova, se va disputa pe 7/8 iulie și 14/15 iulie. Drumul până în grupa principală va fi lung pentru campioana României, care are de trecut patru posibile tururi pentru a sta la „masa bogaților”.

Zenit Saint Petersburg, campioana Rusiei, va lipsi iar din UCL

Dintre toate campioanele Europei, una singură lipsește din Liga Campionilor. Zenit Saint Petersburg a cucerit titlul în Rusia, al 12-lea din istoria clubului, dar nu va lua startul în cea mai importantă competiție continentală. Rusia continuă să fie suspendată din întrecerile UEFA încă din februarie 2022, din cauza conflictului din Ucraina.

Zenit a câștigat campionatul la limită, după o luptă strânsă cu Krasnodar, pe care a devansat-o cu o etapă înainte de final. Formația din Saint Petersburg a încheiat cu 68 de puncte, cu două mai multe decât rivala sa. Ultima treaptă a podiumului a fost ocupată de Lokomotiv Moscova, urmată de alte două echipe moscovite, Spartak și CSKA.

Reclamă
Reclamă

Lot de 177 de milioane de euro pentru fost câștigătoare a Cupei UEFA

Pregătită de Sergei Semak, Zenit are un lot cotat la nu mai puțin de 177,3 milioane de euro. Printre starurile campioanei Rusiei se numără brazilienii Luiz Henrique (valoare de piață de 24 de milioane de euro), Pedro (20 de milioane) sau Wendel (15 milioane). Tot la 15 milioane de euro e cotat și localnicul Maksim Glushenkov. Un alt remarcat al sezonului este portarul Denis Adamov, care nu a primit gol în 15 dintre cele 30 de meciuri ale campionatului.

Campioana Rusiei este un nume important în Europa, având în palmares două trofee continentale. În 2008, a câștigat Cupa UEFA, după o finală cu Rangers. În același an, a învins-o pe Manchester United, la Monte Carlo, și a cucerit și Supercupa Europei.

Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașeCum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Reclamă

Universitatea Craiova, drum greu până în grupa principală

Ediția viitoare a Ligii Campionilor va aduce în grupa principală 36 de echipe, la fel ca în actuala stagiune. 29 dintre ele sunt deja cunoscute, urmând ca celelalte șapte să fie stabilite după tururile preliminare. Play-offurile de calificare vor avea loc în a doua jumătate a lunii august, în timp ce meciurile din grupă vor începe în septembrie.

Universitatea Craiova, campioana României, va fi cap de serie în primul tur preliminar și ar putea avea un adversar accesibil, precum Inter Club d’Escaldes (Andorra), Tre Fiori (San Marino) ori Floriana (Malta). Dacă vor avea ghinion la tragerea la sorți, oltenii ar putea să dea peste echipe mai puternice, precum Levski Sofia, Sabah, ETO Győr sau Vardar Skopje.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben de vijelii, grindină și vânt puternic în mare parte din țară. Rafalele ajung la 90 km/h la munte
Observator
Cod galben de vijelii, grindină și vânt puternic în mare parte din țară. Rafalele ajung la 90 km/h la munte
Frăție distrusă în fotbalul românesc după meciul din ultima etapă din SuperLiga
Fanatik.ro
Frăție distrusă în fotbalul românesc după meciul din ultima etapă din SuperLiga
14:12

Ce jucător a remarcat Marius Baciu la FCSB: “Rar vezi în fotbal”
14:00

Cătălin Cîrjan pune presiune înainte de Dinamo – FCSB: “Cel mai important meci de când am venit!”
13:50

Marius Baciu, în spiritul lui Gigi Becali: “Dumnezeu îţi face echipa!” Ce absenţe de lot are la “finala” cu Dinamo
13:37

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea la Antena. Messi VS CR7
13:29

Kopic, anunţ crucial despre Karamoko şi Puşcaş cu o zi înainte de meciul cu FCSB. Croatul i-a lăudat pe rivali
13:21

Situaţie incredibilă la Dinamo. Un jucător de bază are nunta programată şi nu joacă cu FCSB! Zeljko Kopic: “Îi dorim tot binele”
Vezi toate știrile
1 3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult” 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 Cum i-a luat Dinamo faţa Craiovei pentru transfer: “Rotaru era convins, după care s-a schimbat situaţia” 4 CFR Cluj și-a transferat portarul în Liga 1. Mutare surpriză 5 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 6 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia
Citește și