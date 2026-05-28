Campioana țării, cu lot de 177 de milioane € și trofee europene în palmares, nu va juca în Champions League!

Ediția viitoare de Champions League are aproape gata „scheletul”. Se știu aproape toate campioanele din Europa, cu excepția Albaniei, unde câștigătoarea va fi aflată la finalul lunii mai.

Astfel, primul tur preliminar, în care va juca și Universitatea Craiova, se va disputa pe 7/8 iulie și 14/15 iulie. Drumul până în grupa principală va fi lung pentru campioana României, care are de trecut patru posibile tururi pentru a sta la „masa bogaților”.

Zenit Saint Petersburg, campioana Rusiei, va lipsi iar din UCL

Dintre toate campioanele Europei, una singură lipsește din Liga Campionilor. Zenit Saint Petersburg a cucerit titlul în Rusia, al 12-lea din istoria clubului, dar nu va lua startul în cea mai importantă competiție continentală. Rusia continuă să fie suspendată din întrecerile UEFA încă din februarie 2022, din cauza conflictului din Ucraina.

Zenit a câștigat campionatul la limită, după o luptă strânsă cu Krasnodar, pe care a devansat-o cu o etapă înainte de final. Formația din Saint Petersburg a încheiat cu 68 de puncte, cu două mai multe decât rivala sa. Ultima treaptă a podiumului a fost ocupată de Lokomotiv Moscova, urmată de alte două echipe moscovite, Spartak și CSKA.