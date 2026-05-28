Campioana țării, cu lot de 177 de milioane € și trofee europene în palmares, nu va juca în Champions League!

Ediția viitoare de Champions League are aproape gata „scheletul”. Se știu aproape toate campioanele din Europa, cu excepția Albaniei, unde câștigătoarea va fi aflată la finalul lunii mai.
Astfel, primul tur preliminar, în care va juca și Universitatea Craiova, se va disputa pe 7/8 iulie și 14/15 iulie. Drumul până în grupa principală va fi lung pentru campioana României, care are de trecut patru posibile tururi pentru a sta la „masa bogaților”.
Zenit Saint Petersburg, campioana Rusiei, va lipsi iar din UCL
Dintre toate campioanele Europei, una singură lipsește din Liga Campionilor. Zenit Saint Petersburg a cucerit titlul în Rusia, al 12-lea din istoria clubului, dar nu va lua startul în cea mai importantă competiție continentală. Rusia continuă să fie suspendată din întrecerile UEFA încă din februarie 2022, din cauza conflictului din Ucraina.
Zenit a câștigat campionatul la limită, după o luptă strânsă cu Krasnodar, pe care a devansat-o cu o etapă înainte de final. Formația din Saint Petersburg a încheiat cu 68 de puncte, cu două mai multe decât rivala sa. Ultima treaptă a podiumului a fost ocupată de Lokomotiv Moscova, urmată de alte două echipe moscovite, Spartak și CSKA.
Lot de 177 de milioane de euro pentru fost câștigătoare a Cupei UEFA
Pregătită de Sergei Semak, Zenit are un lot cotat la nu mai puțin de 177,3 milioane de euro. Printre starurile campioanei Rusiei se numără brazilienii Luiz Henrique (valoare de piață de 24 de milioane de euro), Pedro (20 de milioane) sau Wendel (15 milioane). Tot la 15 milioane de euro e cotat și localnicul Maksim Glushenkov. Un alt remarcat al sezonului este portarul Denis Adamov, care nu a primit gol în 15 dintre cele 30 de meciuri ale campionatului.
Campioana Rusiei este un nume important în Europa, având în palmares două trofee continentale. În 2008, a câștigat Cupa UEFA, după o finală cu Rangers. În același an, a învins-o pe Manchester United, la Monte Carlo, și a cucerit și Supercupa Europei.
Universitatea Craiova, drum greu până în grupa principală
Ediția viitoare a Ligii Campionilor va aduce în grupa principală 36 de echipe, la fel ca în actuala stagiune. 29 dintre ele sunt deja cunoscute, urmând ca celelalte șapte să fie stabilite după tururile preliminare. Play-offurile de calificare vor avea loc în a doua jumătate a lunii august, în timp ce meciurile din grupă vor începe în septembrie.
Universitatea Craiova, campioana României, va fi cap de serie în primul tur preliminar și ar putea avea un adversar accesibil, precum Inter Club d’Escaldes (Andorra), Tre Fiori (San Marino) ori Floriana (Malta). Dacă vor avea ghinion la tragerea la sorți, oltenii ar putea să dea peste echipe mai puternice, precum Levski Sofia, Sabah, ETO Győr sau Vardar Skopje.
- Andrei Raţiu, scenariu negru după ce Rayo a pierdut finala cu Crystal Palace: “Păcat că o se se rupă”
- Scandal uriaş înainte de Cupa Mondială! Selecţionerul a refuzat deplasarea în SUA, preşedintele a intervenit
- Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB, votat în topul Europa League pentru sezonul 2025-2026
- “Netransferabil!”. I-au închis uşa în nas Barcelonei, iar jucătorul rămâne în Premier League
- S-a aflat totul: oferta uriaşă primită de Cosmin Olăroiu!