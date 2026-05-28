Răspunsul direct al lui Cosmin Olăroiu când a fost întrebat despre venirea la echipa naţională

Cosmin Olăroiu, considerat unul dintre cei mai buni antrenori români din ultimii 20 de ani, cu performanţe atât pe plan intern, cât şi la echipe din zona asiatică, a vorbit deschis despre posibilitatea de a veni la echipa naţională.

Selecţioner al Emiratelor Arabe Unite în acest moment, Cosmin Olăroiu spune că nu a fost căutat şi nu a purtat discuţii deloc pentru a veni la echipa naţională a României, însă acesta nu închide uşa unei posibile colaborări pe viitor.

Cosmin Olăroiu spune că nu s-a pus până acum problema să ajungă la echipa naţională a României, în ciuda faptului că s-a discutat foarte mult în presă că el ar reprezenta o variantă pentru tricolori. Totuşi, tehnicianul recunoaşte că nu ar refuza o astfel de propunere, dacă ea ar veni pe viitor.

”Aud mereu această întrebare, nu știu ce să vă mai răspund. Chiar nu mai am răspunsuri pentru întrebarea asta, am fost întrebat de atâtea ori. Fiecare își vede de drumul lui. Dacă se va ivi vreodată această posibilitate, din respect pentru țară nu aș refuza, dar nu se pune problema în momentul de față”, a spus Cosmin Olăroiu pentru Sport.ro.

Antrenorul român a ratat calificarea la Cupa Mondială cu reprezentativa Emiratelor Arabe Unite şi viitorul său este unul pus sub semnul întrebării, mai ales că mai multe formaţii din zona arabă şi-au exprimat interesul în privinţa serviciilor sale.