Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 28 mai 2026, 14:31

Neymar s-a dus accidentat la naţionala Braziliei. Foto: Gettyimages

Neymar a fost ales în lista celor 26 de jucători selecţionaţi de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, iar alegerea jucătorului de la Santos îi provacă acum dureri de cap tehnicianului italian.

Brazilienii au vrut să evite situaţia din 2010, când Ronaldinho nu a fost convocat pentru turneul final, iar toată decizia a provocat discuţii intense, şi l-au chemat pe Neymar, dar acesta are probleme medicale.

Neymar ratează partidele de pregătire ale Braziliei înainte de Cupa Mondială

Atacantul de la Santos se află într-o situaţie dificilă, asta pentru că are probleme la gambă şi acestea l-ar putea ţine în afara terenului pentru mai mult timp decât se preconiza. Astfel, conform ultimelor informaţii apărute în presă, se pare că Neymar nu o să joace în partidele de pregătire pe care Selecao le are, cu Panama şi Egipt.

Venit cu elicopterul privat în cantonament, jucătorul lui Santos a mers să facă mai multe investigaţii pentru a vedea exact cât de grave sunt probleme sale la gambă, asta după ce doctorii de la echipa de club au spus că este doar o umflătură, nimic grav. Totuşi, se pare că lucrurile nu stau aşa şi situaţia este mai dificilă.

Carlo Ancelotti crede că stafful lui Santos nu a dezăluit exact ce probleme are Neymar, tocmai pentru a nu influenţa decisiv decizia în privinţa convocării. Dacă italianul vrea să mai facă schimbări, acesta poate acţiona până pe 1 iunie, când este data limită pe care FIFA o acceptă în privinţa modificărilor de lot.

Lotul Braziliei pentru Cupa Mondială

Brazilia se află în Grupa C contra celor de la Maroc, Haiti şi Scoţia.

  • Portari: Alisson, Ederson, Weverton;
  • Fundași: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley;
  • Mijlocași: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta;
  • Atacanți: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.
