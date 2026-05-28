Ce jucător a remarcat Marius Baciu la FCSB: “Rar vezi în fotbal”

FCSB se confruntă cu Dinamo în finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, într-un meci crucial pentru ambele formații.

Partida este programată vineri, de la ora 20:30, pe stadionul “Arcul de Triumf”. Vorbind în cadrul unei conferinţe de presă despre acest meci, Marius Baciu a ţinut să evidenţieze nivelul lui Tavi Popescu.

„Tavi Popescu are niște calități cum rar vezi în fotbal. Nu îmi aduc aminte să fi văzut un jucător cu o calitate atât de mare de pe vremea când jucam la Steaua și la Lille. În ultimii 30 de metri trebuie să știe când să dribleze. Asta am încercat să îi insuflu: să aibă mai mult curaj.

Trebuie însă să știe și când să se oprească. Dacă este dublat sau triplat, nu are sens să insiste. Dar dacă ajunge cu fața spre careu, te poate face praf”, a declarat Marius Baciu.