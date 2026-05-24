Gică Hagi a început treaba la echipa naţională! Mesaj categoric pentru tricolori: “Asta trebuie să vină de la ei”

Gică Hagi a făcut deja primul antrenament din postura de selecţioner al României. La Mogoşoaia au ajuns primii tricolori, iar “Regele” a efectuat o şedinţă de pregătire cu cei 8 fotbalişti pe care îi are acum la dispoziţie.

Georgia – România se va disputa marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua (București) va avea loc România – Țara Galilor.

Gică Hagi, înaintea debutului pe banca României: “Când vorbeşti de naţională e o onoare”

Atmosfera este una foarte bună la echipa naţională, iar Gică Hagi este convins că, pe zi ce trece, lucrurile vor arăta şi mai bine. Noul selecţioner al României a vorbit despre onoarea de a reprezenta naţionala României:

“Bine, bine. În prima zi, am făcut un antrenament dimineață, cu cei 8 care am venit, totul a fost bine. Primii care au venit. Suntem încântați, am început munca, ne acomodăm. Pe zi ce trece cred că va fi mai bine și sperăm să facem o treabă foarte bună.

În primul rând o onoare, când vorbești de națională e o onoare, e nivelul cel mai înalt în care să-ți reprezinți țara. Al doilea lucru, trebuie să ai inimă, să o iubești și să dai totul pe teren.