Gică Hagi a început treaba la echipa naţională! Mesaj categoric pentru tricolori: “Asta trebuie să vină de la ei”

Alex Masgras Publicat: 24 mai 2026, 18:59

Gică Hagi / Antena Sport

Gică Hagi a făcut deja primul antrenament din postura de selecţioner al României. La Mogoşoaia au ajuns primii tricolori, iar “Regele” a efectuat o şedinţă de pregătire cu cei 8 fotbalişti pe care îi are acum la dispoziţie.

Georgia – România se va disputa marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua (București) va avea loc România – Țara Galilor.

Gică Hagi, înaintea debutului pe banca României: “Când vorbeşti de naţională e o onoare”

Atmosfera este una foarte bună la echipa naţională, iar Gică Hagi este convins că, pe zi ce trece, lucrurile vor arăta şi mai bine. Noul selecţioner al României a vorbit despre onoarea de a reprezenta naţionala României:

“Bine, bine. În prima zi, am făcut un antrenament dimineață, cu cei 8 care am venit, totul a fost bine. Primii care au venit. Suntem încântați, am început munca, ne acomodăm. Pe zi ce trece cred că va fi mai bine și sperăm să facem o treabă foarte bună.

În primul rând o onoare, când vorbești de națională e o onoare, e nivelul cel mai înalt în care să-ți reprezinți țara. Al doilea lucru, trebuie să ai inimă, să o iubești și să dai totul pe teren.

(n.r. Cum le insuflați asta băieților?) Asta trebuie să vină de la ei, asta trebuie să o ai, trebuie să vii cu drag la echipa națională, de când vii aici trebuie să știi că trebuie să dai totul pentru că reprezinți România și e la nivelul cel mai înalt, iar bucuria și fericirea, dacă câștigi, e cea mai mare”, a declarat Gică Hagi, pentru Antena Sport.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor

Portari

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0

Fundaşi

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocaşi

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

Atacanţi

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

