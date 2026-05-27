Louis Munteanu a spus ce e cel mai important la meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor, primele cu Hagi pe bancă

Louis Munteanu (23 de ani) a prefaţat partidele cu Georgia şi Ţara Galilor, primele ale lui Gică Hagi (61 de ani) din acest al doilea mandat al “Regelui” pe banca naţionalei.
Georgia – România e în direct marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După această partidă, România va disputa primul meci de acasă din mandatul lui Gică Hagi, cu Ţara Galilor, sâmbătă, de la 20:45, pe stadionul Steaua.
Louis Munteanu, despre meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor: “Grele, cum sunt toate partidele la naţională”
“(n.r.: despre partidele cu Georgia şi Ţara Galilor) Meciuri grele, cum sunt toate meciurile la naţională, sper să facem meciuri bune şi să ieşim sănătoşi, că asta e cel mai important”, a declarat Louis Munteanu în exclusivitate pentru AntenaSport.
Atacantul lui DC United nu are de gând să revină curând în ţară. De altfel, Louis Munteanu are contract până în vara lui 2029 cu DC United, clubul având şi o opţiune de prelungire pe încă un an.
Cu 5 goluri în 11 partide în MLS, Louis Munteanu e cotat la 5 milioane de euro de către transfermarkt.com.
“Viaţa e frumoasă, toată lumea ştie, m-am acomodat, este un oraş foarte frumos şi mă bucur că uşor-uşor am început să am şi realizări. Din păcate, ultimele meciuri am luat foarte multe goluri pe final, dar echipa joacă din ce în ce mai bine şi cu siguranţă o să construim ceva frumos.
Vreau să rămân în străinătate, este un nivel peste Liga 1 şi vreau să joc cât mai mulţi ani în străinătate”, a declarat Louis Munteanu în exclusivitate pentru AntenaSport.
