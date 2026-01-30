„Bătrânul Leu” care a venit de pe plajă, a învins România în 1990 și a intrat în istoria Cupei Mondiale - Antena Sport

Camerun a pierdut la scor ultimul meci din grupă, 0-4 cu Uniunea Sovietică, dar eșecul n-a mai contat. „Leii neîmblânziți” s-au calificat în optimi de pe primul loc. Acolo, africanii au dat piept cu Columbia lui Higuita și Valderrama, pe San Paolo, din Napoli. Roger Milla nu putea duce un meci întreg, așa că a fost din nou rezervă. A intrat pe gazon în minutul 54, iar Napoli și Italia nu aveau să-l uite.

După 0-0 în primele 90 de minute, meciul s-a dus în prelungiri. În minutul 106, „vulpoiul” de 38 de ani a trecut printre doi fundași columbieni, cu energia și viteza unui puști de 20, după care l-a învins pe Higuita. Sud-americanii nici n-au apucat să proceseze ce li s-a întâmplat, că Milla i-a furat o minge de sub nas lui Higuita și a înscris în poarta goală. 2-0 pentru Camerun și Roger Milla tocmai își cimentase legenda.

Columbia a înscris o dată, în minutul 115, dar a pierdut cu 1-2, la fel ca România. Camerun devenea prima echipă africană care ajunge în sferturile unui Mondial și totul datorită unui atacant de 38 de ani, întors din drum de pe plajele din Reunion.

Marcator la World Cup 1994, la 42 de ani

Roger Milla a făcut un meci memorabil și în sferturi, contra Angliei, un meci pe care africanii l-au pierdut în prelungiri, scor 2-3. Ca de obicei, veteranul a apărut la joc în a doua repriză, a dinamizat atacul camerunez, doar că de data aceasta n-a mai fost de ajuns pentru o victorie.

Totuși, povestea mondială a lui Milla a continuat. Patru ani mai târziu, la World Cup 1994, Roger s-a aflat din nou în lotul Camerunului. „M-au convocat pentru că aveau impresia că doar eu pot marca, nu aveau încredere în ceilalți jucători”, spunea Milla, pentru site-ul FIFA. Avea deja 42 de ani, dar chiar și așa a reușit să marcheze un gol, într-un eșec usturător al africanilor, 1-6 cu Rusia. De altfel, Camerun, învinsă și de Brazilia și doar egala Suediei, n-a mai repetat performanța din 1990.

Roger Milla a intrat însă pentru totdeauna în istoria Mondialelor, ca cel mai în vârstă marcator. Câteva luni mai târziu, în decembrie 1994, „Bătrânul Leu” se retrăgea, de data aceasta definitiv, de la echipa națională. A continuat să joace până în 1996 în campionatul din Indonezia, apoi a agătat ghetele în cui, la 44 de ani.