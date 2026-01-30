„Bătrânul Leu” care a venit de pe plajă, a învins România în 1990 și a intrat în istoria Cupei Mondiale - Antena Sport

Pe 14 iunie, România și Camerun s-au întâlnit pe San Nicola, din Bari, în a doua etapă din grupa B a Cupei Mondiale. La debut, „tricolorii” învinseseră Uniunea Sovietică, un 2-0 cu o „dublă” a lui Marius Lăcătuș. Africanii câștigaseră spectaculos, la rândul lor: o victorie fabuloasă, 1-0 în fața Argentinei lui Maradona.
Camerunezilor le-a fost greu de tot cu ai noștri. Portarul Thomas N’Kono i-a ținut pe africani în joc în prima repriză, una în care România a fost mai vie, mai aproape să deblocheze tabela. Dar totul s-a întors în minutul 58.
Milla, eroul de 38 de ani, venit din Réunion
În acel minut, selecționerul sovietic al Camerunului, Valery Nepomnyashchy, l-a trimis în teren pe veteranul Roger Milla. Câștigător al Cupei Africii cu Camerun în 1984 și 1988, fost jucător la Monaco, Bastia sau Montpellier, Milla nu era deloc în cel mai prolific punct al carierei.
Avea 38 de ani, juca la Saint-Pierroise, în Insulele Réunion, și teoretic se retrăsese de la echipa națională în 1988. Dar cu câteva luni înainte de Coppa del Mondo, însuși președintele Paul Biya l-a sunat și l-a rugat să revină. Milla a acceptat provocarea, s-a apucat să slăbească și să-și pună la punct forma fizică, iar ce a urmat a intrat în istorie.
La nici jumătate de oră de la intrarea lui Milla pe teren, Camerun conducea România cu 2-0, iar „bătrânul” venit din Réunion marcase de două ori. Prima dată, în minutul 77, după ce i-a furat o minge lui Ioan Andone. A doua oară, în minutul 88, cu un șut imparabil, sub bară, din unghi. Ai noștri au redus din diferență în final, prin Balint, dar Camerun s-a impus cu 2-1. Pentru Roger Milla, prestația în fața „tricolorilor” avea să fie doar începutul.
Roger Milla răpune Columbia lui Higuita și Valderrama
Camerun a pierdut la scor ultimul meci din grupă, 0-4 cu Uniunea Sovietică, dar eșecul n-a mai contat. „Leii neîmblânziți” s-au calificat în optimi de pe primul loc. Acolo, africanii au dat piept cu Columbia lui Higuita și Valderrama, pe San Paolo, din Napoli. Roger Milla nu putea duce un meci întreg, așa că a fost din nou rezervă. A intrat pe gazon în minutul 54, iar Napoli și Italia nu aveau să-l uite.
După 0-0 în primele 90 de minute, meciul s-a dus în prelungiri. În minutul 106, „vulpoiul” de 38 de ani a trecut printre doi fundași columbieni, cu energia și viteza unui puști de 20, după care l-a învins pe Higuita. Sud-americanii nici n-au apucat să proceseze ce li s-a întâmplat, că Milla i-a furat o minge de sub nas lui Higuita și a înscris în poarta goală. 2-0 pentru Camerun și Roger Milla tocmai își cimentase legenda.
Columbia a înscris o dată, în minutul 115, dar a pierdut cu 1-2, la fel ca România. Camerun devenea prima echipă africană care ajunge în sferturile unui Mondial și totul datorită unui atacant de 38 de ani, întors din drum de pe plajele din Reunion.
Marcator la World Cup 1994, la 42 de ani
Roger Milla a făcut un meci memorabil și în sferturi, contra Angliei, un meci pe care africanii l-au pierdut în prelungiri, scor 2-3. Ca de obicei, veteranul a apărut la joc în a doua repriză, a dinamizat atacul camerunez, doar că de data aceasta n-a mai fost de ajuns pentru o victorie.
Totuși, povestea mondială a lui Milla a continuat. Patru ani mai târziu, la World Cup 1994, Roger s-a aflat din nou în lotul Camerunului. „M-au convocat pentru că aveau impresia că doar eu pot marca, nu aveau încredere în ceilalți jucători”, spunea Milla, pentru site-ul FIFA. Avea deja 42 de ani, dar chiar și așa a reușit să marcheze un gol, într-un eșec usturător al africanilor, 1-6 cu Rusia. De altfel, Camerun, învinsă și de Brazilia și doar egala Suediei, n-a mai repetat performanța din 1990.
Roger Milla a intrat însă pentru totdeauna în istoria Mondialelor, ca cel mai în vârstă marcator. Câteva luni mai târziu, în decembrie 1994, „Bătrânul Leu” se retrăgea, de data aceasta definitiv, de la echipa națională. A continuat să joace până în 1996 în campionatul din Indonezia, apoi a agătat ghetele în cui, la 44 de ani.
