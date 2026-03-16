Două amicale pentru România în iunie. Duel cu Georgia, la Tbilisi

România va disputa două amicale în luna iunie. FRF a făcut anunţul, înaintea disputării barajului cu Turcia de pe 26 martie, de la Istanbul.
România speră să obţină calificarea la World Cup 2026, turneu care va fi live în Universul Antena. În cazul în care vor trece de turci, “tricolorii” lui Mircea Lucescu o vor întâlni în finala play-off-ului pe învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo.
Prima adversară a României, din amicalele stabilie în luna iunie, este Georgia. Partida cu starul de la PSG, Khvicha Kvaratskhelia, se va disputa la Tbilis.
Al doilea meci de pregătire al naţionalei se va stabili ulterior de FRF. România speră ca cele două partide să fie disputate înaintea de o eventuală participare la World Cup 2026, prima după aproape 30 de ani.
“Echipa Națională a României va disputa în luna iunie două partide de pregătire, programate la începutul lunii, indiferent de deznodământul play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
Primul dintre cele două jocuri va avea loc pe 2 iunie, în deplasare, împotriva Georgiei, la Tbilisi. Cel de-al doilea meci de pregătire urmează să fie anunțat în perioada următoare.
Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului”, a anunţat FRF.
