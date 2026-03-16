“Perla” lui CFR a marcat cel mai rapid gol din acest sezon. Când a “oprit” cronometrul în derby-ul cu “U” Cluj

Andrei Nicolae Publicat: 16 martie 2026, 21:51

Perla lui CFR a marcat cel mai rapid gol din acest sezon. Când a oprit cronometrul în derby-ul cu U Cluj

Jucătorii de la CFR Cluj, după golul marcat în derby-ul cu "U" / Sport Pictures

Startul meciului dintre CFR și Universitatea Cluj a fost unul extrem de alert, tabela arătând scorul de 1-1 după doar patru minute.

Prima reușită a venit în poarta “șepcilor roșii” după o acțiune frumoasă din partea lui Lorenzo Biliboc, jucătorul de 19 ani considerat “perla” echipei lui Daniel Pancu.

Lorenzo Biliboc a stabilit un nou record în acest sezon din Liga 1

În fazele incipiente ale jocului, puștiul CFR-ului a primit o pasă în adâncime de la Meriton Korenica, s-a ținut tare pe picioare într-un duel cu Bic, l-a driblat pe Coubiș și l-a executat pe Gertmonas cu un șut la colțul scurt. În momentul în care mingea a intrat în plasă, cronometrul arăta că au trecut doar 59 de secunde de joc.

Grație reușite sale, Biliboc a stabilit recordul pentru cel mai rapid gol marcat în acest sezon de Liga 1. Precedenta bornă fusese setată de Rafinha, care a marcat după un minut și nouă secunde în victoria Petrolului cu 1-0 contra lui FC Botoșani.

De altfel, reușita lui Biliboc a fost singura din acest sezon care a venit în primul minut de joc. Grație reușitei sale din startul de meci, fotbalistul crescut de la Torino și Juventus a ajuns la opt goluri în acest sezon în 31 de meciuri.

