Home | Fotbal | Echipa naţională | Anunţul lui Adi Mutu: “Hagi va prelua echipa națională! Bravo lui!”

Radu Constantin Publicat: 16 martie 2026, 16:36

Comentarii
Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acţiuni de la Farul Constanţa. “Regele” a rămas doar cu 10% din acţiunile de la Farul, la fel cât deţin şi Ciprian Marica şi Rivaldo. Gică Popescu deţine acum 70% din acţiunile clubului din Constanţa.

Gică Hagi a decis să renunţe la pachetul majoritar pentru a putea merge la echipa naţională a României, crede Adi Mutu.

“Eu cred că Gheorghe Hagi va fi antrenorul echipei naționale. Iar ca să poată să fie și legal pe banca naționalei, el trebuia să facă mișcarea asta. În primă fază am înțeles că fata lui Hagi, Kira, ar prelua pachetul majoritar. Dar și așa, Gică Popescu este cumnat. Este o chestie ca Hagi să intre în legalitate atunci când va prelua echipa națională”, a punctat Mutu, pentru Fanatik.ro.

Adi Mutu consideră că Gică Hagi este cea mai bună variantă pentru postul de selecţioner al României.

“Hagi va prelua echipa națională! Bravo lui! Este și timpul lui. Toți ne-am dorit asta și cu toții am văzut că asta se va întâmpla după mandatul lui Mircea Lucescu. Pentru noi, cei din fotbal, nu cred că asta e o știre”, a mai punctat fostul jucător al naţionalei pentru sursa menţionată.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
18:11

18:06

17:56

17:35

17:33

17:30

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
