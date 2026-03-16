Cadre fabuloase din Universitatea Cluj – CFR! Suporterii au făcut spectacol în derby-ul Ardealului

Universitatea Cluj – CFR este jocul care închide prima rundă de play-off din Liga 1, iar suporterii „șepcilor roșii” s-au pregătit ca la un adevărat derby pentru a face spectacol pe Cluj Arena.

Aceștia au afișat o coregrafie specială în startul jocului contra marii rivale și mai multe bannere cu direcție către clubul patronat de Neluțu Varga.

Imagini superbe de pe Cluj Arena

Suporterii Universității Cluj au făcut spectacol la primul meci din play-off, contra rivalei locale CFR. Aceștia au afișat o coregrafie specială la derby-ul de luni seară și au aprins torțe pentru a-și susține favoriții.

Imaginile de pe Cluj Arena sunt cu adevărat impresionante, în contextul în care formația antrenată de Cristiano Bergodi evoluează pentru al doilea sezon consecutiv în play-off.