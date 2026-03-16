Mihai Stoica a explicat cât de grave sunt accidentările lui Chiricheș și Graovac, după FCSB – Metaloglobus

Daniel Işvanca Publicat: 16 martie 2026, 21:13

Mihai Stoica a explicat cât de grave sunt accidentările lui Chiricheș și Graovac, după FCSB – Metaloglobus

Mirel Rădoi nu a avut parte de debutul perfect la FCSB, asta după ce campioana României a obținut doar o remiză din confruntarea cu Metaloglobus București, din prima etapă a play-out-ului.

Mai mult decât atât, tehnicianul român a pierdut și doi jucători, după ce Vlad Chiricheș și Daniel Graovac au suferit accidentări complicate în duelul cu formația nou promovată.

Vlad Chiricheș și Daniel Graovac, accidentați în FCSB – Metaloglobus

FCSB a jucat primul meci din istorie în play-out, iar gruparea antrenată de Mirel Rădoi nu a reușit să se impună în duelul cu Metaloglobus București, deși a expediat mai bine de 20 de șuturi la poarta lui Gavrilaș.

Campioana României l-a pierdut după doar 29 de minute pe Vlad Chiricheș, iar în repriza secundă Daniel Graovac a suferit și el o accidentare destul de gravă.

Mihai Stoica a venit cu noi detalii despre situația medicală a celor doi, fără însă a oferi informații legate de momentul în care cei doi vor reveni pe gazon.

„La Graovac e fractură de piramidă nazală, o accidentare foarte gravă, mai ales pentru un fundaș. Trebuie mască, dar după ce se duce inflamația. Chiricheș are o ruptură în zona tendonului, jos. Accidentare destul de delicată”, a explicat acesta, potrivit primasport.ro.

Ce salariu avea poliţista videochatistă din Ilfov. Fostul iubit ar fi deconspirat-o
Cea mai frumoasă fată din lume s-a logodit la 20 de ani de la fotografia iconică: ”Da celui mai bun prieten”
