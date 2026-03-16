Răzvan Burleanu nu a fost surprins de decizia lui Gică Hagi. Prima reacţie a preşedintelui FRF

Răzvan Burleanu a oferit prima reacţie, după ce Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acţiuni de la Farul. Gică Popescu a devenit acţionarul majoritar al constănţenilor.
Răzvan Burleanu nu a fost surprins de decizia lui Gică Hagi. Preşedintele FRF ştia de demersul pe care “Regele” urma să-l facă la Farul.
Răzvan Burleanu nu a vrut să discute despre posibilitatea numirii lui Gică Hagi pe postul de selecţioner. “Regele” are drum liber către naţională, după renunţarea la pachetul majoritar de acţiuni de la Farul.
“Nu e un element de noutate pentru mine. Știam de acest demers. Nu pot să vorbesc despre ceea ce înseamnă viitorul selecționer al echipei naționale”, a declarat Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferinţe de presă.
Gică Hagi a păstrat doar 10% din acţiunile de la Farul, atât cât deţin şi Ciprian Marica şi Rivaldo. Gică Popescu a preluat cele 70% din acţiunile pe care “Regele” le deţinea.
“Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, a declarat Gică Hagi, conform site-ului oficial al celor de la Farul.
- Două amicale pentru România în iunie. Duel cu Georgia, la Tbilisi
- Emoţii pentru Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia! Un alt jucător important al naţionalei s-a accidentat
- Lucescu, sfătuit să ia la naţională un alt jucător-cheie de la FCSB, alături de Bîrligea: “E foarte motivat”
- Jucătorii pe care mizează Florin Răducioiu în barajul României cu Turcia: “Sunt foarte optimist”
- Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu