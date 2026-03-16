Răzvan Burleanu nu a fost surprins de decizia lui Gică Hagi. Prima reacţie a preşedintelui FRF

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 12:35

Răzvan Burleanu, în timpul unui eveniment / Profimedia

Răzvan Burleanu a oferit prima reacţie, după ce Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acţiuni de la Farul. Gică Popescu a devenit acţionarul majoritar al constănţenilor.

Răzvan Burleanu nu a fost surprins de decizia lui Gică Hagi. Preşedintele FRF ştia de demersul pe care “Regele” urma să-l facă la Farul.

Răzvan Burleanu nu a vrut să discute despre posibilitatea numirii lui Gică Hagi pe postul de selecţioner. “Regele” are drum liber către naţională, după renunţarea la pachetul majoritar de acţiuni de la Farul.

“Nu e un element de noutate pentru mine. Știam de acest demers. Nu pot să vorbesc despre ceea ce înseamnă viitorul selecționer al echipei naționale”, a declarat Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Gică Hagi a păstrat doar 10% din acţiunile de la Farul, atât cât deţin şi Ciprian Marica şi Rivaldo. Gică Popescu a preluat cele 70% din acţiunile pe care “Regele” le deţinea.

“Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, a declarat Gică Hagi, conform site-ului oficial al celor de la Farul.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Adi Mutu, declarație tare: „Hagi va prelua echipa națională. E timpul lui!”. Unde se aseamănă Gică și Gigi Becali. Exclusiv
15:23

Decizia luată de Pep Guardiola la Manchester City, înaintea returului “de foc” cu Real Madrid
14:34

Turcia, adversara României la baraj, a fost doar de două ori la Cupa Mondială: o semifinală și o calificare din „pălărie”
14:16

U Cluj – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby “de foc” în Ardeal. Bergodi revine pe bancă. Echipele probabile
14:15

Toto Wolff nu crede ca vor fi probleme cu George Russell şi Kimi Antonelli la Mercedes
14:01

“Caritate şi cumetrie”. Adrian Mutu, reacţie dură după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB
13:32

“Nu există niciun risc să fie înlocuit”. Răzvan Burleanu, verdict despre Kyros Vassaras după ultimul scandal din Liga 1
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 3 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 4 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 5 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 6 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”