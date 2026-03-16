Răzvan Burleanu nu a fost surprins de decizia lui Gică Hagi. Prima reacţie a preşedintelui FRF

Răzvan Burleanu a oferit prima reacţie, după ce Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acţiuni de la Farul. Gică Popescu a devenit acţionarul majoritar al constănţenilor.

Răzvan Burleanu nu a fost surprins de decizia lui Gică Hagi. Preşedintele FRF ştia de demersul pe care “Regele” urma să-l facă la Farul.

Răzvan Burleanu nu a vrut să discute despre posibilitatea numirii lui Gică Hagi pe postul de selecţioner. “Regele” are drum liber către naţională, după renunţarea la pachetul majoritar de acţiuni de la Farul.

“Nu e un element de noutate pentru mine. Știam de acest demers. Nu pot să vorbesc despre ceea ce înseamnă viitorul selecționer al echipei naționale”, a declarat Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Gică Hagi a păstrat doar 10% din acţiunile de la Farul, atât cât deţin şi Ciprian Marica şi Rivaldo. Gică Popescu a preluat cele 70% din acţiunile pe care “Regele” le deţinea.