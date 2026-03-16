Totul pentru calificare. Federaţia din Turcia schimbă calendarul înaintea duelului cu România

Sebastian Ujica Publicat: 16 martie 2026, 19:02

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei, la un meci / Sport Pictures

Turcia – România va avea loc peste 10 zile, pe 26 martie. Pe masă: calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial. Pentru ca selecţionerul Vicenzo Montella să aibă parte de o pregătire completă a meciului, Federaţia a decis să-i facă un favor.

Etapa a 27-a din campionat, care urma să aibă loc în weekend, se va disputa la mijlocul acestei săptămâni. Excepţie echipele din cupele europene. Astfel, jucătorii din campionatul intern convocaţi se vor putea prezenta mai rapid la naţională.

Veste bună şi pentru Lucescu

Etapa va începe marţi seară, cu duelul dintre Fenerbahce şi Gaziantep, şi se va încheia cu joi cu trei partide: Kayserispor – Fatih, Beşiktaş – Kasimpașaşi şi Konyaspor – Genclerbirligi. În schimb, meciurile Galatasaray – Goztepe şi Samsunspor – Rizenspor au fost amânate.

Şi Liga Profesionistă de la noi a luat o decizie similară. Jucătorii vizaţi pentru convocare vor evolua joi, vineri şi sâmbătă. De asemenea, Mircea Lucescu se bucură de decizia Federaţie din Turcia, deoarece îi va avea mai rapid la lot pe Valentin Mihăilă, Deian Sorescu, Denis Drăguş şi Ianis Hagi.

