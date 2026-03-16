U Cluj – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby "de foc" în Ardeal. Bergodi revine pe bancă. Echipele probabile

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 14:16

Alexandru Chipciu şi Andrei Cordea, în U Cluj - CFR Cluj/ Sport Pictures

U Cluj – CFR Cluj, duelul care încheie prima etapă de play-off, se va disputa azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe as.ro. Se anunţă un meci încins pe Cluj Arena, între cele două rivale locale.

Cristiano Bergodi şi-a încheiat suspendarea şi revine pe bancă la U Cluj chiar în meciul cu CFR Cluj. În precedenta partidă cu trupa lui Daniel Pancu, antrenorul italian a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, motiv pentru care a fost suspendat pentru o lună.

U Cluj – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30)

U Cluj şi CFR Cluj au intrat în play-off la egalitate de puncte, ambele având câte 27. Echipa care se va impune în derby poate urca pe locul secund, egalând-o pe Universitatea Craiova, care în această etapă a fost învinsă surprinzător de FC Argeş (0-1).

CFR Cluj a câştigat precedentul meci disputat cu U Cluj, scor 3-2. Damjan Djokovic, Lorenzo Biliboc şi Mario Camora au marcat pentru echipa lui Daniel Pancu, care a înregistrat 11 victorii consecutive în Liga 1.

Ultima dată, U Cluj a învins-o pe CFR Cluj în urmă cu patru confruntări directe. “Şepcile roşii” se impuneau pe 31 martie 2025, în etapa a doua de play-off, scor 1-0.

Echipele probabile:

U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Mikanovic, Cristea, Coubis, Chipciu – Bic, Drammeh – Macalou, Nistor, El Sawy – Lukic
Rezerve: Lefter, Coșa – Chinteș, Capradossi, Murgia, Simion, Stanojev, Mendy, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, M. Silva
Absenți: Artean (accidentat), D. Codrea (suspendat)
Antrenor: Cristiano Bergodi

CFR Cluj (4-2-3-1): M. Popa – Braun, Sinyan, Ilie, Camora – Djokovic, Muhar – Cordea, Korenica, Biliboc – Aliev
Rezerve: Vâlceanu – Huja, Abeid, Kun, Perianu, Fică, T. Keita, A. Păun, Sfait, Deac, Zahovic, Slimani
Absenți: Masic, S. Rocha (accidentați)
Antrenor: Daniel Pancu

Cristiano Bergodi, despre revederea cu Daniel Pancu

Cristiano Bergodi a dezvăluit că-l va saluta pe Daniel Pancu, înaintea partidei. Antrenorul de la CFR Cluj a avut un discurs dur la adresa rivalului de pe banca lui U Cluj, în urma scandalului de luna trecută.

„Reîntâlnirea cu Pancu? Cum să fie? Îl voi saluta pentru că așa mi se pare corect din partea antrenorului care joacă acasă să meargă la banca oaspeților. E un gest de educație, de amabilitate și îl voi saluta. Oricum, lui i-am trimis un mesaj după acel episod. El mi-a trimis, de fapt, iar eu i-am răspuns.

Cu Cordea nu am vorbit. El mi-a scris, am apreciat acest lucru, dar nu i-am răspuns pentru că se putea interpreta. A fost mesajul dat la doar o zi-două după acel episod.

Nu sunt ranchiunos. Vreau să câștig acest meci, dar nu pentru că ne-au făcut ceva ei. Pentru mine nu e nicio revanșă. Mă gândesc doar la 3 puncte, nu la revanșă sau altceva. Pentru mine, episodul cu Cordea și Pancu s-a încheiat și îi voi saluta cu plăcere”, a declarat Cristiano Bergodi.

