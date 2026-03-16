U Cluj – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby “de foc” în Ardeal. Bergodi revine pe bancă. Echipele probabile

U Cluj – CFR Cluj, duelul care încheie prima etapă de play-off, se va disputa azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe as.ro. Se anunţă un meci încins pe Cluj Arena, între cele două rivale locale.

Cristiano Bergodi şi-a încheiat suspendarea şi revine pe bancă la U Cluj chiar în meciul cu CFR Cluj. În precedenta partidă cu trupa lui Daniel Pancu, antrenorul italian a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, motiv pentru care a fost suspendat pentru o lună.

U Cluj – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30)

U Cluj şi CFR Cluj au intrat în play-off la egalitate de puncte, ambele având câte 27. Echipa care se va impune în derby poate urca pe locul secund, egalând-o pe Universitatea Craiova, care în această etapă a fost învinsă surprinzător de FC Argeş (0-1).

CFR Cluj a câştigat precedentul meci disputat cu U Cluj, scor 3-2. Damjan Djokovic, Lorenzo Biliboc şi Mario Camora au marcat pentru echipa lui Daniel Pancu, care a înregistrat 11 victorii consecutive în Liga 1.

Ultima dată, U Cluj a învins-o pe CFR Cluj în urmă cu patru confruntări directe. “Şepcile roşii” se impuneau pe 31 martie 2025, în etapa a doua de play-off, scor 1-0.