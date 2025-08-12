Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: "Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?" - Antena Sport

Gigi Becali o ţine din scndal în scandal. După contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru, din cazul Edjouma, acum latifundiarul din Pipera este atacat de Sorin Cârţu. Preşedintele de onoare al oltenilor i-a cerut explicaţii publice patronului campioanei. Cârţu şi-a adus aminte de problemele de arbitraj din sezonul trecut.

Sorin Cârţu îi reproşează şi acum lui Gigi Becali că arbitrajele au fost de partea celor de la FCSB. Preşedintele oltenilor a lansat un nou atac la adresa a doi centrali. Este vorba despre Marian Barbu sau Sorin Costreie.

Sorin Cârţu, atac dur la adresa lui Gigi Becali

Sorin Cârţu îi cere explicaţii lui Gigi Becali. După conflictul cu Dan Şucu şi Mihai Rotarul, latifundiarul din Pipera spusese că le va distruge pe Rapid şi Craiova, conform fanatik.ro. „Dacă e să mă fi deranjat ceva m-a deranjat că ‘O să fac, o să-i distrug’, adică amenințările de tipul ăla. Adică ce o să faci, strategia de anul trecut? Să ne așteptăm iar la barbulisme, la costreisme sau ce? Care e treaba cu distrugerea?

Că distrugerea de anul trecut cam pe aici a fost, la nivelul ăsta, știi? Da, aici mi s-a părut. ‘O să vă distrug, o să vă fac’. Aia întreb, la ce să ne așteptăm? Distrugerea asta ce o să fie? Iar ca anul trecut? Ngezana roșu, nu îl dă că nu vrea Barbu. Nu știi? Costreie e ăla…

Păi altceva cu ce să ne distrugă? Că acolo nu am avut reacție într-adevăr, bravo, mă, am fost varză. Detașat ne-au spart, că în rest meciurile pe care le-am avut, știi foarte bine, a fost tot timpul o polemică. Meciurile directe toate au fost cu probleme.