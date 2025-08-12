Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: "Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?”

Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 12 august 2025, 23:03

Comentarii
Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?

Colaj cu Gigi Becali și Sorin Cârțu / Hepta - Profimedia

Gigi Becali o ţine din scndal în scandal. După contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru, din cazul Edjouma, acum latifundiarul din Pipera este atacat de Sorin Cârţu. Preşedintele de onoare al oltenilor i-a cerut explicaţii publice patronului campioanei. Cârţu şi-a adus aminte de problemele de arbitraj din sezonul trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorin Cârţu îi reproşează şi acum lui Gigi Becali că arbitrajele au fost de partea celor de la FCSB. Preşedintele oltenilor a lansat un nou atac la adresa a doi centrali. Este vorba despre Marian Barbu sau Sorin Costreie.

Sorin Cârţu, atac dur la adresa lui Gigi Becali

Sorin Cârţu îi cere explicaţii lui Gigi Becali. După conflictul cu Dan Şucu şi Mihai Rotarul, latifundiarul din Pipera spusese că le va distruge pe Rapid şi Craiova, conform fanatik.ro. „Dacă e să mă fi deranjat ceva m-a deranjat că ‘O să fac, o să-i distrug’, adică amenințările de tipul ăla. Adică ce o să faci, strategia de anul trecut? Să ne așteptăm iar la barbulisme, la costreisme sau ce? Care e treaba cu distrugerea?

Că distrugerea de anul trecut cam pe aici a fost, la nivelul ăsta, știi? Da, aici mi s-a părut. ‘O să vă distrug, o să vă fac’. Aia întreb, la ce să ne așteptăm? Distrugerea asta ce o să fie? Iar ca anul trecut? Ngezana roșu, nu îl dă că nu vrea Barbu. Nu știi? Costreie e ăla…

Păi altceva cu ce să ne distrugă? Că acolo nu am avut reacție într-adevăr, bravo, mă, am fost varză. Detașat ne-au spart, că în rest meciurile pe care le-am avut, știi foarte bine, a fost tot timpul o polemică. Meciurile directe toate au fost cu probleme.

Reclamă
Reclamă

Nu știu ce să zic, deocamdată nu pot să vorbesc, dar am întrebat și eu. Dacă văd că… Distrugerea de anul trecut la nivelul ăsta a fost”, a spus Sorin Cârțu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Observator
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
23:47
“Exclus de Luis Enrique” Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG!
23:10
Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară!
22:54
Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la PSG: “Cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup”
22:36
FotoEchipa dintr-un sat cu o mie de oameni, aproape de titlu în Suedia! Au scăpat la limită de faliment și liga a patra
22:21
Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt!
22:17
Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! Câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 3 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! 5 Pierdere uriașă pentru FCSB. Un titular ratează returul cu Drita și derby-ul cu Rapid 6 Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”
“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!