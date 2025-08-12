"Exclus de Luis Enrique" Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG! - Antena Sport

Într-un comunicat în care le-a mulţumit jucătorilor şi fanilor, Donnarumma a susţinut că a fost forţat să plece de la PSG. Cel mai probabil, aşa cum s-a vehiculat, el va merge în Premier League.

„Către fanii speciali ai Parisului,

Încă din prima zi în care am ajuns, am dat totul – pe teren și în afara lui – pentru a-mi câștiga locul și a apăra poarta lui Paris Saint-Germain.

Din păcate, cineva a decis că nu mai pot face parte din grup și să contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit şi mi se frânge inima.

Sper să am ocazia să-i privesc încă o dată în ochi pe fanii de la Parc des Princes și să îmi iau rămas-bun de la ei așa cum trebuie.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, vreau să știți că susținerea voastră… și afecțiunea înseamnă totul pentru mine și nu le voi uita niciodată.

Voi purta mereu cu mine amintirea tuturor emoțiilor, a nopților magice, a voastră, care m-ați făcut să mă simt ca acasă.

Coechipierilor mei, a doua familie, vă mulțumesc pentru fiecare luptă, fiecare râs, fiecare moment pe care l-am împărtășit. Veți fi mereu frații mei.

A juca pentru acest club și a trăi în acest oraș a fost o imensă onoare. Mulțumesc, Paris. 💙❤️”, a transmis Gianluigi Donnarumma, într-un comunicat postat pe Instagram.

Ousmane Dembele şi Desire Doue au reacţionat imediat. “Mulţumesc pentru tot, numărul 1“, i-a transmis Dembele lui Donnarumma. “Cel mai bun, mersi, Gigio“, a fost mesajul lui Desire Doue pentru portarul italian.

Donnarumma fusese scos din lot pentru Supercupa Europei

Anterior, Gianluigi Donnarumma a fost scos din lot pentru Supercupa Europei. PSG l-a prezentat deja oficial pe înlocuitorul lui Donnarumma, Lucas Chevalier (23 de ani), adus de la Lille pentru 40 de milioane de euro.

Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, a recunoscut că decizia ca Donnarumma să fie scos din lot pentru meciul cu Tottenham i-a aparţinut chiar lui.

„Donnarumma nu face parte din lot, este decizia mea personală. Îmi asum 100% responsabilitatea.

Îmi doresc un alt tip de portar și am luat această hotărâre. Gigio rămâne unul dintre cei mai buni portari din lume”, a declarat Luis Enrique.