"Exclus de Luis Enrique" Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG! - Antena Sport

"Exclus de Luis Enrique" Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG!

Fotbal | Ligue 1 | "Exclus de Luis Enrique" Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG!

“Exclus de Luis Enrique” Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG!

Publicat: 12 august 2025, 23:47

Exclus de Luis Enrique Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG!

Gianluigi Donnarumma / Profimedia Images

Gianluigi Donnarumma (26 de ani) şi-a anunţat, marţi seară, plecarea de la PSG, după ce fusese exclus din lot de antrenorul Luis Enrique pentru meciul din Supercupa Europei, pe care parizienii îl vor disputa miercuri, de la ora 22:00 (n.r: ora României), împotriva echipei lui Radu Drăguşin, Tottenham.

Publicaţia italiană Gazzetta dello Sport a remarcat că plecarea lui Donnarumma vine după ce Luis Enrique şi-a asumat decizia de a-l scoate din lot pe italian. Luis Enrique a transmis, de altfel, ferm că vrea un alt portar la PSG.

Gazzetta dello Sport: “Luis Enrique l-a exclus din proiect pe italian”

Într-un articol intitulat “Gigio îşi ia rămas-bun de la PSG: «Dezamăgit și întristat, cineva m-a exclus dintr-un club care era casa mea»”, Gazzetta dello Sport a transmis că “Luis Enrique l-a exclus din proiect” pe portarul naţionalei Italiei.

Portarul și-a luat rămas-bun de la clubul parizian într-un mesaj pe rețelele de socializare: «Fani, nu vă voi uita niciodată». El a făcut anunțul printr-o postare pe Instagram, după ce Luis Enrique l-a exclus pe italian din proiectul PSG”, a scris Gazzetta dello Sport.

Gianluigi Donnarumma își anunță plecarea de la PSG”, a titrat şi L’Equipe, evidenţiind mesajul în care portarul italian acuză că “cineva a decis” că nu va mai putea face parte din grupul format la PSG, care a reuşit să câştige tot sezonul trecut, cu excepţia Mondialului Cluburilor.

Gianluigi Donnarumma a postat marți un mesaj pe contul său de Instagram, pentru a-i lăuda pe suporterii clubului și pe coechipierii săi și pentru a confirma că a părăsit Parisul.

Ultima sa postare pe Instagram a fost mult discutată. Câteva zile mai târziu, Gianluigi Donnarumma s-a exprimat din nou pe rețelele de socializare, într-un mesaj de rămas bun”, a notat L’Equipe.

Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la PSG: “Cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup”

E scandal la PSG înainte de Supercupa Europei, pe care parizienii o vor disputa mâine, de la ora 22:00, împotriva formaţiei lui Radu Drăguşin, Tottenham. Portarul italian Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la campioana Europei. El fusese anterior scos din lot.

Într-un comunicat în care le-a mulţumit jucătorilor şi fanilor, Donnarumma a susţinut că a fost forţat să plece de la PSG. Cel mai probabil, aşa cum s-a vehiculat, el va merge în Premier League.

Către fanii speciali ai Parisului,

Încă din prima zi în care am ajuns, am dat totul – pe teren și în afara lui – pentru a-mi câștiga locul și a apăra poarta lui Paris Saint-Germain.

Din păcate, cineva a decis că nu mai pot face parte din grup și să contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit şi mi se frânge inima.

Sper să am ocazia să-i privesc încă o dată în ochi pe fanii de la Parc des Princes și să îmi iau rămas-bun de la ei așa cum trebuie.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, vreau să știți că susținerea voastră… și afecțiunea înseamnă totul pentru mine și nu le voi uita niciodată.

Voi purta mereu cu mine amintirea tuturor emoțiilor, a nopților magice, a voastră, care m-ați făcut să mă simt ca acasă.

Coechipierilor mei, a doua familie, vă mulțumesc pentru fiecare luptă, fiecare râs, fiecare moment pe care l-am împărtășit. Veți fi mereu frații mei.

A juca pentru acest club și a trăi în acest oraș a fost o imensă onoare. Mulțumesc, Paris. 💙❤️”, a transmis Gianluigi Donnarumma, într-un comunicat postat pe Instagram.

Ousmane Dembele şi Desire Doue au reacţionat imediat. “Mulţumesc pentru tot, numărul 1“, i-a transmis Dembele lui Donnarumma. “Cel mai bun, mersi, Gigio“, a fost mesajul lui Desire Doue pentru portarul italian.

Donnarumma fusese scos din lot pentru Supercupa Europei

Anterior, Gianluigi Donnarumma a fost scos din lot pentru Supercupa Europei. PSG l-a prezentat deja oficial pe înlocuitorul lui Donnarumma, Lucas Chevalier (23 de ani), adus de la Lille pentru 40 de milioane de euro.

Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, a recunoscut că decizia ca Donnarumma să fie scos din lot pentru meciul cu Tottenham i-a aparţinut chiar lui.

Donnarumma nu face parte din lot, este decizia mea personală. Îmi asum 100% responsabilitatea.

Îmi doresc un alt tip de portar și am luat această hotărâre. Gigio rămâne unul dintre cei mai buni portari din lume”, a declarat Luis Enrique.

