"Exclus de Luis Enrique" Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG! - Antena Sport

Gianluigi Donnarumma (26 de ani) şi-a anunţat, marţi seară, plecarea de la PSG, după ce fusese exclus din lot de antrenorul Luis Enrique pentru meciul din Supercupa Europei, pe care parizienii îl vor disputa miercuri, de la ora 22:00 (n.r: ora României), împotriva echipei lui Radu Drăguşin, Tottenham.
Publicaţia italiană Gazzetta dello Sport a remarcat că plecarea lui Donnarumma vine după ce Luis Enrique şi-a asumat decizia de a-l scoate din lot pe italian. Luis Enrique a transmis, de altfel, ferm că vrea un alt portar la PSG.
Gazzetta dello Sport: “Luis Enrique l-a exclus din proiect pe italian”
Într-un articol intitulat “Gigio îşi ia rămas-bun de la PSG: «Dezamăgit și întristat, cineva m-a exclus dintr-un club care era casa mea»”, Gazzetta dello Sport a transmis că “Luis Enrique l-a exclus din proiect” pe portarul naţionalei Italiei.
“Portarul și-a luat rămas-bun de la clubul parizian într-un mesaj pe rețelele de socializare: «Fani, nu vă voi uita niciodată». El a făcut anunțul printr-o postare pe Instagram, după ce Luis Enrique l-a exclus pe italian din proiectul PSG”, a scris Gazzetta dello Sport.
“Gianluigi Donnarumma își anunță plecarea de la PSG”, a titrat şi L’Equipe, evidenţiind mesajul în care portarul italian acuză că “cineva a decis” că nu va mai putea face parte din grupul format la PSG, care a reuşit să câştige tot sezonul trecut, cu excepţia Mondialului Cluburilor.
“Gianluigi Donnarumma a postat marți un mesaj pe contul său de Instagram, pentru a-i lăuda pe suporterii clubului și pe coechipierii săi și pentru a confirma că a părăsit Parisul.
Ultima sa postare pe Instagram a fost mult discutată. Câteva zile mai târziu, Gianluigi Donnarumma s-a exprimat din nou pe rețelele de socializare, într-un mesaj de rămas bun”, a notat L’Equipe.
Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la PSG: “Cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup”
E scandal la PSG înainte de Supercupa Europei, pe care parizienii o vor disputa mâine, de la ora 22:00, împotriva formaţiei lui Radu Drăguşin, Tottenham. Portarul italian Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la campioana Europei. El fusese anterior scos din lot.