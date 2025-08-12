Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la PSG: "Cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup" - Antena Sport

Voi purta mereu cu mine amintirea tuturor emoțiilor, a nopților magice, a voastră, care m-ați făcut să mă simt ca acasă.

Coechipierilor mei, a doua familie, vă mulțumesc pentru fiecare luptă, fiecare râs, fiecare moment pe care l-am împărtășit. Veți fi mereu frații mei.

A juca pentru acest club și a trăi în acest oraș a fost o imensă onoare. Mulțumesc, Paris. 💙❤️”, a transmis Gianluigi Donnarumma, într-un comunicat postat pe Instagram.



Ousmane Dembele şi Desire Doue au reacţionat imediat. “Mulţumesc pentru tot, numărul 1“, i-a transmis Dembele lui Donnarumma. “Cel mai bun, mersi, Gigio“, a fost mesajul lui Desire Doue pentru portarul italian.

Donnarumma fusese scos din lot pentru Supercupa Europei

Anterior, Gianluigi Donnarumma a fost scos din lot pentru Supercupa Europei. PSG l-a prezentat deja oficial pe înlocuitorul lui Donnarumma, Lucas Chevalier (23 de ani), adus de la Lille pentru 40 de milioane de euro.

Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, a recunoscut că decizia ca Donnarumma să fie scos din lot pentru meciul cu Tottenham i-a aparţinut chiar lui.

„Donnarumma nu face parte din lot, este decizia mea personală. Îmi asum 100% responsabilitatea.

Îmi doresc un alt tip de portar și am luat această hotărâre. Gigio rămâne unul dintre cei mai buni portari din lume”, a declarat Luis Enrique.