Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la PSG: "Cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup" - Antena Sport

E scandal la PSG înainte de Supercupa Europei, pe care parizienii o vor disputa mâine, de la ora 22:00, împotriva formaţiei lui Radu Drăguşin, Tottenham.
Portarul italian Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la campioana Europei. El fusese anterior scos din lot.
Gianluigi Donnarumma, mesaj de rămas-bun pentru PSG
Într-un comunicat în care le-a mulţumit jucătorilor şi fanilor, Donnarumma a susţinut că a fost forţat să plece de la PSG. Cel mai probabil, aşa cum s-a vehiculat, el va merge în Premier League.
„Către fanii speciali ai Parisului,
Încă din prima zi în care am ajuns, am dat totul – pe teren și în afara lui – pentru a-mi câștiga locul și a apăra poarta lui Paris Saint-Germain.
Din păcate, cineva a decis că nu mai pot face parte din grup și să contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit şi mi se frânge inima.
Sper să am ocazia să-i privesc încă o dată în ochi pe fanii de la Parc des Princes și să îmi iau rămas-bun de la ei așa cum trebuie.
Dacă acest lucru nu se întâmplă, vreau să știți că susținerea voastră… și afecțiunea înseamnă totul pentru mine și nu le voi uita niciodată.