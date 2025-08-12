Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Echipa dintr-un sat cu o mie de oameni, aproape de titlu în Suedia! Au scăpat la limită de faliment și liga a patra - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Echipa dintr-un sat cu o mie de oameni, aproape de titlu în Suedia! Au scăpat la limită de faliment și liga a patra
Foto

Echipa dintr-un sat cu o mie de oameni, aproape de titlu în Suedia! Au scăpat la limită de faliment și liga a patra

Ionuţ Axinescu Publicat: 12 august 2025, 22:36

Comentarii
Echipa dintr-un sat cu o mie de oameni, aproape de titlu în Suedia! Au scăpat la limită de faliment și liga a patra
galerie foto Galerie (2)

Echipa are unul dintre cele mai mici bugete din campionat, dar e lider, cu patru puncte avans față de locul secund, cu 11 etape înainte de final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mjällby AIF este pe cale să scrie cea mai surprinzătoare poveste din istoria fotbalului suedez. Clubul fondat în 1939 e lider în Allsvenskan și în ultima rundă a câștigat chiar pe terenul campioanei Malmö FF, scor 3-1. Are 46 de puncte în 19 etape și întrece grupări cu istorie și bugete consistente, precum Hammarby, AIK Stockholm sau Djurgårdens.

Liderul din Suedia reprezintă un sat de circa o mie de oameni!

Mjällby vine dintr-un sat, Hällevik, care are circa o mie de locuitori! Aflat în sudul Suediei, la Marea Baltică, Hällevik e un sat pescăresc, însă cu un stadion de 6.500 de locuri. Arena Strandvallen este casa lui Mjällby, care atrage circa 4.700 de spectatori pe meci, mult peste populația satului.

Hällevik este așa de mic, încât mulți dintre fotbaliștii liderului din Suedia sunt vecini și locuiesc în aceeași clădire. „Uneori facem un grătar, gătim, petrecem toți vremea împreună”, spunea recent mijlocașul Elliot Stroud, potrivit BBC.

Aproape de liga a patra și faliment în 2016

Performanța din acest an e remarcabilă și în contextul în care, în 2016, Mjällby a fost aproape de faliment. Clubul se afla atunci în a treia ligă și s-a salvat de la retrogradarea în a patra divizie în ultima etapă, datorită unei victorii. Tot atunci a venit și decliclul.

Reclamă
Reclamă

Conducerea echipei a schimbat foaia și a adoptat o strategie financiară inspirată de filosofia japoneză Kaizen! Concret, disciplină maximă în cheltuieli și dezvoltarea unei rețele de scouting locale. „Am preluat, practic, controlul asupra costurilor noastre”, explica Jacob Lennartsson, unul dintre conducătorii lui Mjällby. „Pentru fiecare coroană suedeză care iese din club, noi ne întrebăm: ‘Ne face asta mai buni?’ E esențial să ai o economie sănătoasă”, mai spunea el.

Lot cu medie de vârstă de 24 de ani și o filosofie clară: oricine e de vânzare

În acest context, Mjällby are astăzi unul dintre cele mai tinere loturi din Suedia, cu o medie care nu depășește 24 de ani. Filosofia clubului e clară: oricine e de vânzare, oricând. „Niciun jucător care a vrut vreodată să plece de la Mjallby nu a fost împiedicat să se transfere. Poate a durat o jumătate de an sau un sezon întreg să o facă, dar în cele din urmă toți obțin transferul dorit”, explică oficialii clubului.

Acum, clubul are un lot cotat la 15,68 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Mjällby a vândut fotbaliști de 3,2 milioane de euro în acest sezon și a investit 880.000. Cei mai bine cotați sunt Elliot Stroud (mijlocaș, 23 de ani, €2,5 milioane), Axel Norén (fundaș, 26 de ani, €1,8 milioane) și puștiul Abdoulie Manneh (atacant, 20 de ani, €1,5 milioane).

Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
Reclamă

Antrenorul de azi a prins și vremurile „romantice”

Mjällby nu a cucerit niciun trofeu în istoria ei de 86 de ani și multă vreme a jucat în diviziile inferioare din Suedia. În 2023, a disputat finala Cupei, pierdută chiar pe propriul teren în fața lui BK Häcken, 1-4.

Antrenorul echipei este Anders Torstensson, de 59 de ani, care a prins și perioada „romantică” a clubului. A fost antrenor în 2013, când deși Mjällby se afla în prima ligă, jucătorii aveau și alte locuri de muncă! „Eram semi-profesioniști, chit că jucam în Allsvenskan. Majoritatea jucătorilor aveau și alte slujbe, ne antrenam după-amiaza târziu, iar antrenorul de portari venea de două ori pe săptămână. Medicul care lucra cu normă întreagă era profesor, nu aveam sală de forță și situația financiară era precară”, povestea Torstensson, pentru The Guardian.

  • Două victorii cu echipa de pe locul doi, Hammarby, a obținut Mjällby în acest sezon (2-1 și 3-1).

  • 5 este cel mai bun loc ocupat de club în prima ligă suedeză, chiar în stagiunea trecută.

  • 0 prezențe în cupele europene are Mjällby.

Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Observator
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
23:47
“Exclus de Luis Enrique” Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG!
23:10
Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară!
23:03
Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?”
22:54
Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la PSG: “Cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup”
22:21
Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt!
22:17
Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! Câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 3 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! 5 Pierdere uriașă pentru FCSB. Un titular ratează returul cu Drita și derby-ul cu Rapid 6 Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB
Citește și