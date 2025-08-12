Echipa dintr-un sat cu o mie de oameni, aproape de titlu în Suedia! Au scăpat la limită de faliment și liga a patra - Antena Sport

Echipa are unul dintre cele mai mici bugete din campionat, dar e lider, cu patru puncte avans față de locul secund, cu 11 etape înainte de final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mjällby AIF este pe cale să scrie cea mai surprinzătoare poveste din istoria fotbalului suedez. Clubul fondat în 1939 e lider în Allsvenskan și în ultima rundă a câștigat chiar pe terenul campioanei Malmö FF, scor 3-1. Are 46 de puncte în 19 etape și întrece grupări cu istorie și bugete consistente, precum Hammarby, AIK Stockholm sau Djurgårdens.

Liderul din Suedia reprezintă un sat de circa o mie de oameni!

Mjällby vine dintr-un sat, Hällevik, care are circa o mie de locuitori! Aflat în sudul Suediei, la Marea Baltică, Hällevik e un sat pescăresc, însă cu un stadion de 6.500 de locuri. Arena Strandvallen este casa lui Mjällby, care atrage circa 4.700 de spectatori pe meci, mult peste populația satului.

Hällevik este așa de mic, încât mulți dintre fotbaliștii liderului din Suedia sunt vecini și locuiesc în aceeași clădire. „Uneori facem un grătar, gătim, petrecem toți vremea împreună”, spunea recent mijlocașul Elliot Stroud, potrivit BBC.

Aproape de liga a patra și faliment în 2016

Performanța din acest an e remarcabilă și în contextul în care, în 2016, Mjällby a fost aproape de faliment. Clubul se afla atunci în a treia ligă și s-a salvat de la retrogradarea în a patra divizie în ultima etapă, datorită unei victorii. Tot atunci a venit și decliclul.