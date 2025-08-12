Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară! - Antena Sport

Închide meniul
Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară!

Publicat: 12 august 2025, 23:10

Armand Duplantis a doborât a 13-a oară recordul mondial la Budapesta / colaj Profimedia Images

Suedezul Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru, ajungând la 6,29 metri, marţi seara la Budapesta.

În vârstă de 25 de ani, „Mondo” Duplantis a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial, a treia oară în 2025, după Clermont-Ferrand (6,27 m) în februarie şi Stockholm (6,28 m), la el acasă, pe 15 iunie.

Armand Duplantis, 13 recorduri mondiale la săritura cu prăjina. 3 au fost doborâte în acest an!

Duplantis şi-a început concursul la 5,62 m, pe care i-a depăşit la a doua încercare, înainte de a trece la 5,82 m, 6,02 m, 6,11 m şi 6,29 m, trecut la a doua încercare.

El a câştigat concursul, urmat de grecul Emmanouil Karalis (6,02 m) şi de australianul Kurtis Marschall (5,82 m).

 

