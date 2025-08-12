Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova - Hermannstadt! - Antena Sport

Fostul arbitru Marius Avram a dat verdictul în privinţa golului anulat al lui Aurelian Chiţu din prelungirile meciului Universitatea Craiova – Hermannstadt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiţu şi antrenorul Marius Măldărăşanu au susţinut după meci că a fost gol valabil. De partea cealaltă, portarul Universităţii Craiova, Silviu Lung jr, a dat asigurări că mingea nu a trecut cu întreaga circumferinţă linia porţii.

Marius Avram, mesaj pentru Andrei Chivulete: “Te decredibilizezi în decizii prin mişcări largi”

Marius Avram le-a dat credit arbitrilor la acea fază. El a subliniat că recomandarea UEFA este să nu se valideze un gol atunci când arbitrii nu sunt absolut siguri că reuşita este valabilă.

“Legat de arbitraj, aș vrea să-i transmit mai întâi ceva lui Andrei Chivulete. Te decredibilizezi în decizii prin mișcările largi pe care le faci. Arbitrilor li se recomandă să facă gesturi scurte, la obiect.

Legat de acea fază controversată, arbitrii asistenți, dacă nu sunt 100% convinși că au fost gol, trebuie să spună ‘nu știu’, mai ales că este o fază în viteză.