Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova - Hermannstadt! - Antena Sport

Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt!

Bogdan Stănescu Publicat: 12 august 2025, 22:21

Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt!

Golul anulat al lui Aurelian Chiţu / captura digisport.ro

Fostul arbitru Marius Avram a dat verdictul în privinţa golului anulat al lui Aurelian Chiţu din prelungirile meciului Universitatea Craiova – Hermannstadt.

Chiţu şi antrenorul Marius Măldărăşanu au susţinut după meci că a fost gol valabil. De partea cealaltă, portarul Universităţii Craiova, Silviu Lung jr, a dat asigurări că mingea nu a trecut cu întreaga circumferinţă linia porţii.

Marius Avram, mesaj pentru Andrei Chivulete: “Te decredibilizezi în decizii prin mişcări largi”

Marius Avram le-a dat credit arbitrilor la acea fază. El a subliniat că recomandarea UEFA este să nu se valideze un gol atunci când arbitrii nu sunt absolut siguri că reuşita este valabilă.

Legat de arbitraj, aș vrea să-i transmit mai întâi ceva lui Andrei Chivulete. Te decredibilizezi în decizii prin mișcările largi pe care le faci. Arbitrilor li se recomandă să facă gesturi scurte, la obiect.

Legat de acea fază controversată, arbitrii asistenți, dacă nu sunt 100% convinși că au fost gol, trebuie să spună ‘nu știu’, mai ales că este o fază în viteză.

Li se recomandă și de la UEFA să se abțină de la a semnaliza orice, dacă nu sunt absolut convinși. 

Iar cei din VAR trebuie să se uite din toate unghiurile disponibule și apoi să ia decizia. Dacă pot fi siguri ca a intrat mingea în întregime în poartă, dai gol”, a declarat Marius Avram pentru digisport.ro.

Controversă uriașă la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt. Sibienii au acuzat că golul anulat era valabil!

Universitatea Craiova a învins-o pe Hermannstadt în etapa a cincea din Liga 1 și a urcat pe primul loc în campionat. Oltenii au fost însă la un pas să piardă cele trei puncte și să rămână cu unul singur, după o fază din prelungiri care a generat multă controversă.

Aurelian Chițu a reluat o minge venită din afara careului și a șutat spre poarta lui Silviu Lung Jr., care a scos in-extremis balonul. Pe reluările oferite la TV a fost dificil de verificat în mod clar dacă mingea a trecut cu toată circumferința de linia porții, iar arbitrul nu a validat reușita.

În prelungirile partidei de pe Ion Oblemenco, Hermannstadt a forțat egalarea, după ce “alb-albaștrii” deschiseseră scorul grație golului fabulos al lui Romanchuk. În minutul 90+1, sibienii au avut o acțiune în banda stângă, după care mingea a ajuns în careu, iar Aurelian Chițu a părut că l-a învins cu un șut pe jos pe Silviu Lung Jr., fără să fie clar însă dacă balonul a trecut cu toată circumferința de linia porții.

Tușierul a ezitat să ofere un verdict, iar centralul nu a arătat astfel spre centrul terenului, astfel că faza a fost analizată de cei de la VAR. După aproximativ jumătate de minut, arbitrul partidei i-a indicat lui Lung Jr. să repună mingea, semn că faza a fost analizată, iar Hermannstadt nu a înscris.

În timpul momentelor în care se judeca momentul de către arbitri, Mirel Rădoi a avut o ieșire nervoasă și a dat cu pumnul în panoul de la banca de rezerve. Cel mai probabil, antrenorul oltenilor a fost enervat la culme de modul în care jucătorii s-au expus atât de mult pe final și cum au fost la un pas să ia gol în prelungiri.

23:47
