Radu Drăguşin, mesaj de luptă pentru colegii săi de la naţională: "Sunt convins că vom merge la Mondial" - Antena Sport

Internaţionalul român Radu Drăguşin consideră că echipa naţională de fotbal a României păstrează în continuare şanse de calificare la Cupa Mondială din 2026, în ciuda faptului că ocupă în acest moment locul 3 în Grupa H a preliminariilor.

România va disputa amicalul “de lux” cu Canada pe 5 septembrie, de la ora 21:00, acesta fiind în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După duelul cu naţionala lui Alphonso Davies, tricolorii vor înfrunta Cipru, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, într-un meci din preliminariile World Cup 2026.

Radu Drăguşin: “Putem să ne calificăm la Mondial. Nu avem nimic de pierdut”

„Eu în continuare sunt de părere că putem să ne calificăm. Ne-au mai rămas patru meciuri de jucat. Nu avem nimic de pierdut, aşa cum am făcut-o până acum. Trebuie să abordăm fiecare meci aşa cum am făcut-o mereu, cu determinare, cu ambiţie, cu credinţa că putem reuşi ceva împreună şi sunt sigur că la final vom reuşi”, a declarat Radu Drăguşin, într-un interviu pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.

România are 6 puncte în grupa H a preliminariilor World Cup 2026, după 4 meciuri disputate. Tricolorii au fost învinşi de Bosnia şi Austria şi au câştigat partidele cu San Marino şi Cipru.

După 3 partide disputate în aceste preliminarii, Bosnia este lider în grupă, cu maximum de puncte. Austria a disputat şi ea două jocuri în aceste preliminarii, cu România şi San Marino. Le-a câştigat pe ambele.