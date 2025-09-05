Închide meniul
Naționala de fotbal a României a rezistat doar 11 minute contra selecționatei Canadei pe Arena Națională. Duelul poate fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY și este disponibil și în format LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

Oaspeții au deschis scorul în urma unei faze fixe prin unul dintre cei mai importanți jucători. Jonathan David, jucătorul evaluat de Transfermarkt la 45 de milioane de euro, legitimat în prezent la Juventus Torino, a apărut excelent în careul tricolorilor și a reluat imparabil cu capul.

 

 

