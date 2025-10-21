Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate - Antena Sport

Închide meniul
Home | Alte sporturi | Gimnastică | Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate

Andrei Nicolae Publicat: 21 octombrie 2025, 13:48

Sabrina Maneca-Voinea, în timpul exercițiului de la sol de la Mondialele de Gimnastică / Profimedia

Sabrina Maneca-Voinea și-a demonstrat din nou valoarea în calificările Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică ce de desfășoară în această perioadă la Jakarta. Românca de 18 ani a avut exerciții foarte bune la bârnă și la sol, aparate unde și-a asigurat practic deja calificarea în marea finală.

Țara noastră are patru reprezentante în Indonezia, iar pe lângă Maneca-Voinea, în lot se află și Denisa Golgotă (23 de ani), Ella Oprea (18 ani) și Anamaria Mihăescu (16 ani). Dintre ele, Golgotă și Mihăilescu au avut șanse să intre în finalele de la individual compus, însă au fost devansate între timp.

Sabrina Maneca-Voinea, prestație fabuloasă în calificări la Jakarta

Maneca-Voinea a evoluat în subdiviziunea a 6-a (din 10) și a început cu exercițiul de la bârnă, unde a obținut nota 13,833, ce mai mare din concurs la momentul respectiv. Românca și-a continuat forma bună și la sol, acolo unde a primit nota 13,666, de asemenea cea mai mare până la acel moment al competiției.

La sărituri, ultimul aparat la care concurează, Sabrina a avut o medie de 13,516 pentru cele două sărituri avute, un rezultat care nu îi garantează neapărat prezența în finală. Momentan, Maneca-Voinea e pe locul 6 (primele 8 se califică în finală), dar mai sunt trei subdiviziuni în desfășurare.

La individual compus, gimnasta nu este eligibilă să participe, ținând cont că nu s-a înscris în proba de paralele.

