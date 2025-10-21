Antrenorul Bolognei, internat în spital înainte de meciul cu FCSB. Italienii vin la București fără "principal" - Antena Sport

Bologna a primit o lovitură înainte de partida cu FCSB care va avea loc joia aceasta în grupa Europa League. Antrenorul formației din nordul Italiei, Vincenzo Italiano, a fost internat din cauza unei pneumonii și va fi nevoit să stea în spital pe puțin cinci zile, astfel că deplasarea sa la București este imposibilă.
Trupa din Serie A nu va avea astfel antrenorul ei principal pe banca tehnică la confruntarea care va avea loc pe Arena Națională, iar jucătorii vor fi conduși de la margine de secundul lui Italiano. Anunțul oficial a fost făcut chiar de Bologna prin intermediul unui comunicat de presă.
Comunicatul Bolognei despre Vincenzo Italiano
“Vincenzo Italiano a fost internat în departamentul de pneumologie (condus de profesorul Stefano Nava) din cadrul Policlinicii Sant’Orsola-Malpighi (condusă de profesorul Stefano Nava) din cauza unei pneumonii de etiologie probabil bacteriană (fără legătură cu COVID-19), necesitând terapie antibiotică specifică.
Antrenorul va rămâne spitalizat timp de aproximativ cinci zile. Situația sa clinică se îmbunătățește lent în prezent; vor urma actualizări în zilele următoare. Întregul club îi transmite lui Vincenzo cele mai bune urări de însănătoșire rapidă“, a scris formația “rossoblu”.
Nota del Club ⤵️
— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) October 21, 2025
Absența lui Vincenzo Italiano este cu siguranță o lovitură pentru Bologna, iar în momentul de față rămâne de văzut cum va reuși să îi țină locul Daniel Niccolini, secundul său alături de care colaborează din 2017 și care va fi nevoit să lucreze mai mult cu rezervele decât cu titularii. Nu este prima dată când tehnicianul este înlocuit de subalternul său, care e obișnuit cu astfel de ocazii.
Partida dintre FCSB și Bologna va avea loc joi de la ora 19:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
