Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Charalambous şi Mandorlini, atacaţi de un fost "tricolor": "De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Charalambous şi Mandorlini, atacaţi de un fost “tricolor”: “De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor”

Charalambous şi Mandorlini, atacaţi de un fost “tricolor”: “De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor”

Radu Constantin Publicat: 21 octombrie 2025, 14:21

Comentarii
Charalambous şi Mandorlini, atacaţi de un fost tricolor: De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor

Hepta

Eugen Trică a făcut istorie în tricoul Stelei, dar şi în culorile CFR-ului. Trică a jucat şi afară, iar după experienţa avută în campionatele străine, el crede că antrenorii care vin şi stau pe o perioadă mai lungă de timp – aşa cum sunt Charalambous şi Mandorlini – ar trebui să înveţe limba română şi să susţină declaraţii de presă tot în limba română.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă Elias Charalambous alege să vorbească în limba engleză, Andrea Mandorlini continuă să răspundă întrebărilor în limba italiană. „Charalambous de câți ani e în România? De doi ani jumate. Bă, dar tu n-ai prins o boabă să vorbești românește un pic. Spurcat cum o fi, vorbește românește. Mandorlini e la al cincilea mandat la CFR Cluj. La fel, în italiană. Napoli (n.r. – Nicolo) a stat 20 de ani la Craiova. Nu vorbește românește. Vi se pare normal? Înseamnă că nu ne respectă ca popor. Eu am învățat bulgărește după trei luni de zile. Și am vorbit bulgărește”, a declarat Eugen Trică la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Printre puţinii antrenori care au venit de-afară, şi care au ţinut conferinţele în limba română, au fost Cristiano Bergodi şi Walter Zenga. Nici Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, nu a învăţat limba română.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Observator
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
Fanatik.ro
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
15:21
Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: “Cristian poate părea dur, dar e un om special!” Ce calităţi vede la român
14:26
90 de minute! Biletele alocate românilor pentru meciul cu Bosnia s-au dat “ca pâinea caldă”
14:19
Antrenorul Bolognei, internat în spital înainte de meciul cu FCSB. Italienii vin la București fără “principal”
13:48
Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate
13:38
Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis!
13:11
FCSB, arbitrată de o “veche cunoștință” la meciul cu Bologna. Ultima dată a câștigat cu 3-0 cu el la centru
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 4 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 5 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 6 Petrolul – CFR Cluj 1-0. Succes uriaș pentru prahoveni! Se adâncește criza în Gruia
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus