Charalambous şi Mandorlini, atacaţi de un fost "tricolor": "De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor" - Antena Sport

Eugen Trică a făcut istorie în tricoul Stelei, dar şi în culorile CFR-ului. Trică a jucat şi afară, iar după experienţa avută în campionatele străine, el crede că antrenorii care vin şi stau pe o perioadă mai lungă de timp – aşa cum sunt Charalambous şi Mandorlini – ar trebui să înveţe limba română şi să susţină declaraţii de presă tot în limba română.

Dacă Elias Charalambous alege să vorbească în limba engleză, Andrea Mandorlini continuă să răspundă întrebărilor în limba italiană. „Charalambous de câți ani e în România? De doi ani jumate. Bă, dar tu n-ai prins o boabă să vorbești românește un pic. Spurcat cum o fi, vorbește românește. Mandorlini e la al cincilea mandat la CFR Cluj. La fel, în italiană. Napoli (n.r. – Nicolo) a stat 20 de ani la Craiova. Nu vorbește românește. Vi se pare normal? Înseamnă că nu ne respectă ca popor. Eu am învățat bulgărește după trei luni de zile. Și am vorbit bulgărește”, a declarat Eugen Trică la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Printre puţinii antrenori care au venit de-afară, şi care au ţinut conferinţele în limba română, au fost Cristiano Bergodi şi Walter Zenga. Nici Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, nu a învăţat limba română.