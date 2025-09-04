Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România - Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Amical de lux pentru „tricolorii” lui Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | România – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Amical de lux pentru „tricolorii” lui Lucescu

România – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Amical de lux pentru „tricolorii” lui Lucescu

Alex Ioniță Publicat: 4 septembrie 2025, 21:13

Comentarii
România – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Amical de lux pentru tricolorii” lui Lucescu

Profimedia

Meciul România – Canada va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY vineri, de la ora 21:45. De asemenea, partida amicală va fi LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricolorii lui Mircea Lucescu au în față un amical de lux. După această partidă, România își continuă drumul spre World Cup 2026 în Cipru. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

LIVE VIDEO | România – Canada (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

România primește vizita Canadei după victoria cu Cipru, scor 2-0, din acțiunea lunii iunie. De cealaltă parte, nord-americanii vin după o eliminare surprinzătoare de la Gold Cup, la penalty-uri, cu Guatemala, în sferturile turneului.

De menționat este faptul că va fi prima întâlnire directă dintre România și Canada. Adversara României de vineri este calificată direct la World Cup 2026, din postura de țară gazdă, alături de Statele Unite și Mexic.

Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă la conferința de presă premergătoare amicalului „de lux” cu selecționata canadiană. Selecționerul primei reprezentative a explicat că este îngrijorat, menționând că nu a găsit jucătorii pe care și i-a dorit în campionatul intern.

Reclamă
Reclamă

“Mă îngrijorează că nu găsesc în campionatul României ce mi-aş dori. Am căutat un alt vârf, dar vârfurile noastre, cu mai multă experienţă la echipa naţională, Puşcaş şi Alibec, nu sunt. Vârfurile de atac în campionatul nostru sunt străini, care nu pot ajuta echipa naţională. După Campionatul European de juniori, mai mult de la U19 mă interesează pe mine, i-am sunat pe fiecare în parte cerându-le să vină în campionatul României, să profite de regula U21. Dacă confirmă la echipele lor, pot să fie convocaţi la echipa naţională. Să nu aştepte. Se întorc la echipele lor de club, joacă la echipe de divizia a 3-a, a 4-a sau pe unde îi trimit. Mai trec vreo 4-5 ani şi ies din circuitul echipei naţionale.

Avem nevoie de jucători români care joacă afară să vină la echipa naţională, dar să şi rămână în campionatul nostru. După care, dacă cresc, să joace la echipe puternice. Aş vrea ca jucătorii noştri să se ducă şi să joace la echipe puternice din campionate puternice. Este foarte greu, nu reuşim să creăm un circuit al valorii. Nu reuşim să selecţionăm un jucător”, a transmis Mircea Lucescu la conferinţa de presă.

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Portari

Nicuşor Dan răspunde întrebărilor de pe Observatornews.ro. Ce i-a spus Donald Trump la summitul NATONicuşor Dan răspunde întrebărilor de pe Observatornews.ro. Ce i-a spus Donald Trump la summitul NATO
Reclamă

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru CHIPCIU (U Cluj, 48/6)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicuşor Dan. Ce notă şi-ar da după 100 de zile şi când merge în SUA. "Invitaţia există"
Observator
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicuşor Dan. Ce notă şi-ar da după 100 de zile şi când merge în SUA. "Invitaţia există"
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella
22:23
LIVE SCOREBulgaria – Spania și Olanda – Polonia se joacă ACUM. Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup
22:14
„Nu suntem pe dinafară”. Șeful Ferrari, avertisment pentru rivale înaintea Marelui Premiu al Italiei
21:52
Laurențiu Reghecampf a debutat la Al-Hilal Omduran! Cum s-a descurcat echipa, la primul meci sub comanda românului
21:41
O țară cât un sfert de București e aproape de calificarea la Mondialul din 2026!
21:28
Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev
21:23
VideoJurnal Antena Sport | Lucescu își caută eroii
Vezi toate știrile
1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 5 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 6 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”