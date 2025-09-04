România - Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Amical de lux pentru „tricolorii” lui Lucescu - Antena Sport

Meciul România – Canada va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY vineri, de la ora 21:45. De asemenea, partida amicală va fi LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

Tricolorii lui Mircea Lucescu au în față un amical de lux. După această partidă, România își continuă drumul spre World Cup 2026 în Cipru. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

LIVE VIDEO | România – Canada (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

România primește vizita Canadei după victoria cu Cipru, scor 2-0, din acțiunea lunii iunie. De cealaltă parte, nord-americanii vin după o eliminare surprinzătoare de la Gold Cup, la penalty-uri, cu Guatemala, în sferturile turneului.

De menționat este faptul că va fi prima întâlnire directă dintre România și Canada. Adversara României de vineri este calificată direct la World Cup 2026, din postura de țară gazdă, alături de Statele Unite și Mexic.

Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă la conferința de presă premergătoare amicalului „de lux” cu selecționata canadiană. Selecționerul primei reprezentative a explicat că este îngrijorat, menționând că nu a găsit jucătorii pe care și i-a dorit în campionatul intern.