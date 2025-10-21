Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: "Cristian poate părea dur, dar e un om special!" Ce calităţi vede la român - Antena Sport

Walter Zenga l-a criticat pe Cristi Chivu în debutul lui ca antrenor la Inter: „Când preiei o echipă, nu poți continua cu ceea ce ai găsit. Trebuie să-ți pui amprenta personală”, spunea Zenga, lucru care i-a stârnit furia lui Adi Mutu: “Ai uitat că ai mâncat o pâine în România!”

Cum Chivu este acum omul momentului în Serie A, iar rezultatele vorbesc pentru el, Walter Zenga a fost nevoit să-şi schimbe discursul. „Chivu îi învață acum pe băieții lui. Furia născută din acea finală trebuie transformată în energie pozitivă, în Italia și în Europa. Văd această flacără. Vorbim mult despre verticalitate și agresivitate, dar cea mai mare schimbare este în minte și în inimă. Cristian poate părea dur, dar e un om special, la fel ca țara sa natală. Să câștigi titlul e mai puțin complicat decât să faci performanțe extraordinare în Liga Campionilor. Serie A este obiectivul cel mai apropiat, dar ambiția unui club ca Inter este mereu mare, se află în ADN. De ce să nu ne gândim să jucăm a treia finală în patru sezoane în Ligă? Îți poți permite să alegi doar când ești în coada clasamentului”, a spus Zenga, citat de gsp.ro.

Zenga crede că Inter va face o figură frumoasă în Serie A și Liga Campionilor: „Avem sânge proaspăt, tânăr, care pune pe toată lumea într-o stare bună și îi face fericiți pe fani. Echipa are tot ce îi trebuie pentru a încerca să câștige campionatul, deși Milan va avea mai mult timp de odihnă, cum a beneficat și Napoli anul trecut”.

Cristi Chivu, lăudat şi de Fabio Capello

Cristi Chivu a fost lăudat de unul dintre marii antrenori italieni, Fabio Capello, după ce a ajuns la şase victorii consecutive în toate competiţiile. Capello susţine că antrenorul român a rezolvat problema mentală a jucătorilor, care sufereau în urma finalului negru de sezon. “Nerazzurrii nu şi-au ridicat nivelul, care era deja excelent de anul trecut, dar au făcut un pas mare din punct de vedere mental şi Chivu a făcut o treabă excelentă pe această parte. Da, putem spune acum că este Interul lui Chivu. În doar câteva luni, Cristian a realizat cel mai important şi delicat lucru, o misiune venită din partea conducerii: jucătorii să scape de amintirile negre din finalul sezonului trecut”, a scris Capello, în Gazzetta dello Sport.