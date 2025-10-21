Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: "Cristian poate părea dur, dar e un om special!" Ce calităţi vede la român - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: “Cristian poate părea dur, dar e un om special!” Ce calităţi vede la român

Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: “Cristian poate părea dur, dar e un om special!” Ce calităţi vede la român

Radu Constantin Publicat: 21 octombrie 2025, 15:21

Comentarii
Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: Cristian poate părea dur, dar e un om special! Ce calităţi vede la român

Walter Zenga, în tribune la un meci al lui Inter/ Profimedia

Walter Zenga l-a criticat pe Cristi Chivu în debutul lui ca antrenor la Inter: „Când preiei o echipă, nu poți continua cu ceea ce ai găsit. Trebuie să-ți pui amprenta personală”, spunea Zenga, lucru care i-a stârnit furia lui Adi Mutu: “Ai uitat că ai mâncat o pâine în România!”

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cum Chivu este acum omul momentului în Serie A, iar rezultatele vorbesc pentru el, Walter Zenga a fost nevoit să-şi schimbe discursul. „Chivu îi învață acum pe băieții lui. Furia născută din acea finală trebuie transformată în energie pozitivă, în Italia și în Europa. Văd această flacără. Vorbim mult despre verticalitate și agresivitate, dar cea mai mare schimbare este în minte și în inimă. Cristian poate părea dur, dar e un om special, la fel ca țara sa natală. Să câștigi titlul e mai puțin complicat decât să faci performanțe extraordinare în Liga Campionilor. Serie A este obiectivul cel mai apropiat, dar ambiția unui club ca Inter este mereu mare, se află în ADN. De ce să nu ne gândim să jucăm a treia finală în patru sezoane în Ligă? Îți poți permite să alegi doar când ești în coada clasamentului”, a spus Zenga, citat de gsp.ro.

Zenga crede că Inter va face o figură frumoasă în Serie A și Liga Campionilor: „Avem sânge proaspăt, tânăr, care pune pe toată lumea într-o stare bună și îi face fericiți pe fani. Echipa are tot ce îi trebuie pentru a încerca să câștige campionatul, deși Milan va avea mai mult timp de odihnă, cum a beneficat și Napoli anul trecut”.

Cristi Chivu, lăudat şi de Fabio Capello

Cristi Chivu a fost lăudat de unul dintre marii antrenori italieni, Fabio Capello, după ce a ajuns la şase victorii consecutive în toate competiţiile. Capello susţine că antrenorul român a rezolvat problema mentală a jucătorilor, care sufereau în urma finalului negru de sezon. “Nerazzurrii nu şi-au ridicat nivelul, care era deja excelent de anul trecut, dar au făcut un pas mare din punct de vedere mental şi Chivu a făcut o treabă excelentă pe această parte. Da, putem spune acum că este Interul lui Chivu. În doar câteva luni, Cristian a realizat cel mai important şi delicat lucru, o misiune venită din partea conducerii: jucătorii să scape de amintirile negre din finalul sezonului trecut”, a scris Capello, în Gazzetta dello Sport.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Observator
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
Fanatik.ro
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
15:48
“Ceva ce nu ne-am imaginat”. Un fost campion mondial din F1 a analizat lupta la titlu cu 5 curse înainte de final
14:26
90 de minute! Biletele alocate românilor pentru meciul cu Bosnia s-au dat “ca pâinea caldă”
14:21
Charalambous şi Mandorlini, atacaţi de un fost “tricolor”: “De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor”
14:19
Antrenorul Bolognei, internat în spital înainte de meciul cu FCSB. Italienii vin la București fără “principal”
13:48
Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate
13:38
Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis!
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 4 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 5 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 6 Petrolul – CFR Cluj 1-0. Succes uriaș pentru prahoveni! Se adâncește criza în Gruia
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus