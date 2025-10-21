90 de minute! Biletele alocate românilor pentru meciul cu Bosnia s-au dat "ca pâinea caldă" - Antena Sport

Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România, de la Zenica, s-au epuizat în 90 de minute, anunţă frf.ro.
Locurile alocate suporterilor români sunt poziţionate în aceleaşi sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei şi Herţegovinei.
Recomandările FRF înainte de Bosnia – România
FRF recomandă suporterilor români să evite orice tip de provocare şi să adopte un comportament responsabil pe durata meciului, potrivit news.ro.
La 15 noiembrie, de la ora 21:45, ora României, tricolorii vor întâlni Bosnia şi Herţegovina, la Zenica, pe stadionul “Bilino Polje”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
- Victor Pițurcă a dat verdictul despre șansele de calificare la Mondial ale României: “Acum 2 săptămâni era gata”
- Reacţia lui Piţurcă după scandalul dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu! Ce a spus de gestul selecţionerului
- Se pun în vânzare biletele pentru finala cu Bosnia. Cât costă un bilet pentru suporterii români
- “Nu mi-au plăcut declaraţiile” Victor Piţurcă a comentat scandalul de la echipa naţională!
- Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el”