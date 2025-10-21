Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

90 de minute! Biletele alocate românilor pentru meciul cu Bosnia s-au dat "ca pâinea caldă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | 90 de minute! Biletele alocate românilor pentru meciul cu Bosnia s-au dat “ca pâinea caldă”

90 de minute! Biletele alocate românilor pentru meciul cu Bosnia s-au dat “ca pâinea caldă”

Publicat: 21 octombrie 2025, 14:26

Comentarii
90 de minute! Biletele alocate românilor pentru meciul cu Bosnia s-au dat ca pâinea caldă

Suporterii României, la meciul cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială / Sport Pictures

Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România, de la Zenica, s-au epuizat în 90 de minute, anunţă frf.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Locurile alocate suporterilor români sunt poziţionate în aceleaşi sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei şi Herţegovinei.

Recomandările FRF înainte de Bosnia – România

FRF recomandă suporterilor români să evite orice tip de provocare şi să adopte un comportament responsabil pe durata meciului, potrivit news.ro.

La 15 noiembrie, de la ora 21:45, ora României, tricolorii vor întâlni Bosnia şi Herţegovina, la Zenica, pe stadionul “Bilino Polje”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Observator
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
Fanatik.ro
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
15:21
Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: “Cristian poate părea dur, dar e un om special!” Ce calităţi vede la român
14:21
Charalambous şi Mandorlini, atacaţi de un fost “tricolor”: “De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor”
14:19
Antrenorul Bolognei, internat în spital înainte de meciul cu FCSB. Italienii vin la București fără “principal”
13:48
Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate
13:38
Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis!
13:11
FCSB, arbitrată de o “veche cunoștință” la meciul cu Bologna. Ultima dată a câștigat cu 3-0 cu el la centru
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 4 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 5 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 6 Petrolul – CFR Cluj 1-0. Succes uriaș pentru prahoveni! Se adâncește criza în Gruia
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus