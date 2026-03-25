„Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România

Sebastian Ujica Publicat: 25 martie 2026, 13:20

Francois Letexier acordă penalty pentru FC Barcelona / Getty Images

Turcia – România este semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din vară, unul dintre cele mai încinse meciuri care se vor disputa joi. UEFA a decis să trimită la centru arbitrul care a fost la centru la finala Campionatului European din 2024 dintre Spania și Anglia, pe Francois Letexier.

Turcii se bucură de decizie

„Francois Letexier este unul dintre cei mai buni arbitri UEFA” scriu cei la Sabah, care îl laudă pe arbitrul francez. În plus, mai spun turcii, UEFA a fost atentă și la numele celui de-al 4-lea arbitru, asta după ce la meciul dintre Liverpool și Galatasaray, Szymon Marciniak s-a accidentat și nu a putut arbitra, iar cel de-al 4-lea oficial a avut o evoluție cu cântec. Astfel, al 4-lea arbitru la meciul Turciei cu România are și el foarte multă experiență, Benoit Bastien.

Palmaresul lui Letexier este impresionant. Pe lângă finala EURO, a fost la centru și la Supercupa Europei din 2023 dintre Manchester City și Sevilla. Are 86 de meciuri de top arbitrate, inclusiv 27 în UEFA Champions League și 17 în Europa League. Letexier a fost la centru și la partida dintre Benfica și Real Madrid când a avut loc scandalul cu tentă rasistă cu Vinicius Jr și Prestianni. Letexier a fost lăudat pentru felul în care a gestionat situația.

„Trebuie să mulțumim UEFA pentru decizie. Va fi un meci bun la care echipa se poate concentra pe victorie, nu pe grijile cu privire la arbitru” mai scriu turcii.

Citește și:
Un american şi-a vândut casa cu ajutorul ChatGPT în 5 zile și a obținut o sumă record. Ce l-a sfătuit AI-ul
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Arda Guler, cuvinte uriaşe despre Mircea Lucescu şi Gică Hagi, înainte de Turcia – România: “Sunt onorat”
Vincenzo Montella, înainte de Turcia – România: “Sunt fericit să-l întâlnesc pe Mircea Lucescu”
Cristiano Ronaldo, încă legat de Real. Fiul său pleacă de la Al Nassr la Madrid
Noua Zeelandă, dispusă să joace meciul del la World Cup 2026 împotriva Iranului în afara Statelor Unite
FotoNaţionala României a ajuns la Istanbul! Primele imagini cu jucătorii lui Mircea Lucescu în Turcia
Edi Iordănescu, mesaj special pentru tricolori, înainte de Turcia – România
1 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 2 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță 5 Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România 6 Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav