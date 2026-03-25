„Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România

Turcia – România este semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din vară, unul dintre cele mai încinse meciuri care se vor disputa joi. UEFA a decis să trimită la centru arbitrul care a fost la centru la finala Campionatului European din 2024 dintre Spania și Anglia, pe Francois Letexier.

Turcii se bucură de decizie

„Francois Letexier este unul dintre cei mai buni arbitri UEFA” scriu cei la Sabah, care îl laudă pe arbitrul francez. În plus, mai spun turcii, UEFA a fost atentă și la numele celui de-al 4-lea arbitru, asta după ce la meciul dintre Liverpool și Galatasaray, Szymon Marciniak s-a accidentat și nu a putut arbitra, iar cel de-al 4-lea oficial a avut o evoluție cu cântec. Astfel, al 4-lea arbitru la meciul Turciei cu România are și el foarte multă experiență, Benoit Bastien.

Palmaresul lui Letexier este impresionant. Pe lângă finala EURO, a fost la centru și la Supercupa Europei din 2023 dintre Manchester City și Sevilla. Are 86 de meciuri de top arbitrate, inclusiv 27 în UEFA Champions League și 17 în Europa League. Letexier a fost la centru și la partida dintre Benfica și Real Madrid când a avut loc scandalul cu tentă rasistă cu Vinicius Jr și Prestianni. Letexier a fost lăudat pentru felul în care a gestionat situația.

„Trebuie să mulțumim UEFA pentru decizie. Va fi un meci bun la care echipa se poate concentra pe victorie, nu pe grijile cu privire la arbitru” mai scriu turcii.