Florin Răducioiu, încredere totală în “tricolori” înainte de Turcia – România: “Vom reuşi un rezultat mare”. De ce se teme

Viviana Moraru Publicat: 26 martie 2026, 16:49

Florin Răducioiu, în timpul unui interviu pentru AntenaSport

Florin Răducioiu are încredere deplină în “tricolori”, înainte de Turcia – România, semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Partida de la Istanbul se va disputa azi, de la ora 19:00, şi va fi în format live text, pe as.ro.

Florin Răducioiu se află în Turcia, pentru a le face “galerie” elevilor lui Mircea Lucescu. Şi alţi membrii ai Generaţiei de aur, Gică Hagi sau Gică Popescu, au călătorit la Istanbul pentru a fi alături de “tricolori”.

Florin Răducioiu, încrezător înainte de Turcia – România

Florin Răducioiu a recunoscut că se teme doar de prima repriză a duelului “de foc” de la Istanbul. Fostul internaţional a transmis că “tricolorii” trebuie să gestioneze presiunea uriaşă la care vor fi supuşi.

“N-am decât să fiu optimist, am acest optimis, am mare încredere în băieţi, fiind conştient că va fi un meci foarte complicat, într-o atmosferă ostilă, dificilă. Sunt convins, şi am mare încredere în aceşti băieţi, că vom reuşi un rezultat mare, să trecem de acest meci.

Sunt un suporter al echipei naţionalei, am fost jucător, va fi un meci foarte complicat. Va fi o presiune foarte mare. Îmi doresc ca băieţii să ştie să gestioneze momentele grele prin care vor trece şi să ştie să reziste acestei presiuni pe care o vor simţi în orice moment. Sunt toate ingredientele pentru a reuşi să trecem de Turcia, nu e imposibil de învins.

Avem jucători care sunt capabili să schimbe soarta unui meci prin execuţii tehnice, nu o să avem multe ocazii, dar prin acele pe care le vom avea, să rezolvăm meciul. Mi-e teamă doar de prima repriză, să nu luăm gol în primele minute, să trecem cu brio de prima repruză. În a doua, prin atitudine şi cu jucătorii de mare nivel tehnic pe care îi avem, să rezolvăm meciul. Avem nevoie de un meci perfect, de la portar până la atacant, şi de la nea Mircea, să fie inspirat, ştie foarte bine ce atmosferă va fi.

Prezenţa noastră e deja importantă, ne-au văzut pe reţelele de socializare. E o motivaţie în plus, e un moment unic şi pentru ei de a participa la un Campionat Mondial atât de râvnit. Depindem foarte mult de evoluţia lor, de cum vor gestiona momentele dificile. Suntem aici cu gândul la ei, să le transmitem o pozitivitate, sunt conştienţi că va fi un meci greu, dar România a demonstrat că în momentele dificile a ştiut să câştige aceste meciuri mari, e vorba de o finală pe care trebuie să o câştigăm, după va urma o altă finală pentru a ne putea îndeplini visul de a merge la Mondial”, a declarat Florin Răducioiu, pentru AntenaSport, înainte de Turcia – România.

