Florin Răducioiu, încredere totală în “tricolori” înainte de Turcia – România: “Vom reuşi un rezultat mare”. De ce se teme

Florin Răducioiu are încredere deplină în “tricolori”, înainte de Turcia – România, semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Partida de la Istanbul se va disputa azi, de la ora 19:00, şi va fi în format live text, pe as.ro.

Florin Răducioiu se află în Turcia, pentru a le face “galerie” elevilor lui Mircea Lucescu. Şi alţi membrii ai Generaţiei de aur, Gică Hagi sau Gică Popescu, au călătorit la Istanbul pentru a fi alături de “tricolori”.

Florin Răducioiu a recunoscut că se teme doar de prima repriză a duelului “de foc” de la Istanbul. Fostul internaţional a transmis că “tricolorii” trebuie să gestioneze presiunea uriaşă la care vor fi supuşi.

“N-am decât să fiu optimist, am acest optimis, am mare încredere în băieţi, fiind conştient că va fi un meci foarte complicat, într-o atmosferă ostilă, dificilă. Sunt convins, şi am mare încredere în aceşti băieţi, că vom reuşi un rezultat mare, să trecem de acest meci.

Sunt un suporter al echipei naţionalei, am fost jucător, va fi un meci foarte complicat. Va fi o presiune foarte mare. Îmi doresc ca băieţii să ştie să gestioneze momentele grele prin care vor trece şi să ştie să reziste acestei presiuni pe care o vor simţi în orice moment. Sunt toate ingredientele pentru a reuşi să trecem de Turcia, nu e imposibil de învins.