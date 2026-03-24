Home | Fotbal | Liga 1 | “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”

“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”

Radu Constantin Publicat: 24 martie 2026, 13:53

Cedez clubul! O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde gratis

Un club din Liga 1 este de vânzare. Este vorba de UTA Arad, formaţie care acum are datorii de 6 milioane de euro şi se confruntă cu probleme financiare grave.

UTA nu a mai cerut licenţă pentru competiţii europene, iar conducerea clubului a apelat la Răzvan Zăvăleanu, fostul administrator special la Dinamo timp de patru ani și partenerii belgieni ai acestuia, RTZ & Partners SPRL. Ajuns într-o situaţie critică, clubul UTA are nevoie de noi investitori.

Alexandru Meszar, şeful clubului arădean, anunţă că cei care vor să preia UTA o pot face “gratis”.

“Poziția mea nu s-a schimbat. Am spus și repet, sunt dispus să cedez clubul, inclusiv fără o contraprestație financiară. Însă, cei care preiau UTA trebuie să prezinte garanții reale că pot asigura continuitatea și dezvoltarea clubului. Pentru mine, cel mai important lucru este viitorul acestui club și stabilitatea lui pe termen lung. UTA nu este doar o entitate sportivă, este un simbol al Aradului, iar orice decizie trebuie luată cu responsabilitate. Cât despre concordatul preventiv, eu nu îl văd ca pe un dezavantaj, dimpotrivă, e un element de transparență.

Orice potențial investitor știe exact situația clubului, există un plan clar, aprobat de instanță, cu un grafic de plăți bine definit. Nu sunt lucruri ascunse, nu există incertitudini majore. Așadar, din acest punct de vedere, consider că este chiar un cadru corect și predictibil pentru oricine își dorește să se implice. Evident, interesul trebuie să fie unul serios și bazat pe un proiect solid, nu pe intenții de moment. UTA este un club cu potențial, cu suporteri, cu istorie, iar dacă va apărea un partener sau un investitor care poate duce mai departe acest proiect în condiții bune, sunt deschis la dialog”, a spus Alexandru Meszar pentru Pro Sport.

Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
O cunoscută jurnalistă a murit într-un incendiu devastator. În locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia
