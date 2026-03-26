Adrian Mutu a spus scorul exact la Turcia – România: „Putem da lovitura de grație”

Turcia – România este penultimul pas pe care selecționata antrenată de Mircea Lucescu trebuie să îl facă pentru a reveni la un Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani.

Adrian Mutu este la Istanbul pentru a-i susține pe tricolori și a anunțat care este pronosticul său pentru disputa care va avea loc de la ora 19:00, pe arena celor de la Beșiktaș.

Adrian Mutu, un munte de optimism înainte de Turcia – România

Naționala României va avea pare de o susținere importantă la Istanbul, la cel mai important meci din ultimii mulți ani. Peste 3.000 de români și-au luat bilete pentru disputa cu Turcia, iar componenții Generației de Aur vor fi și ei în tribune pentru a-i susține pe jucători și pe Mircea Lucescu.

Adrian Mutu este și el la Istanbul pentru acest joc istoric, iar „Briliantul” este încrezător că România poate da lovitura, mizând pe rezultat final 1-0 în favoarea selecționatei noastre.

„Eu sunt în Turcia, sunt la Istanbul. Abia ce am ajuns. Sunt chiar aici, lângă stadion. Voi vedea meciul live. Strig, strig! Sunt o mulțime de români, tot hotelul e plin de români. E o atmosferă frumoasă. Eu cred că o să aibă parte de o susținere mare, e masă mare de români la Istanbul. Părerea mea e că echipa națională pleacă cu a doua șansă, dar depinde totul de cum o să rezistăm în primele minute. O să fie o atmosferă infernală, turcii o să înceapă în forță. Presiunea e pe umerii lor, joacă acasă, sunt și favoriți.