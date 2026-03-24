Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”

Lisav Eissat și Ioan Vermeșan s-au aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dar în cele din urmă au fost trimiși la reprezentativa U21 a României. Cei doi vor înfrunta Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie), în preliminariile EURO 2027.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a purtat o discuţie cu Lisav Eissat înainte de a lua decizia, iar jucătorul spune că îl înţelege pe selecţioner.

“Nu este o dezamăgire că nu voi juca în Turcia – România. Eu sunt bucuros întotdeauna să reprezint România. Am avut o discuție cu domnul Lucescu, Jerry Gane și tot staff-ul meu. Din cauza situației mele din țară, nu am putut juca meciuri oficiale, deci nu sunt sută la sută pregătit pentru a juca în Turcia, un meci uriaș pentru țară.

Înțeleg staff-ul că vrea jucători pregătiți și că e în regulă să fac un pas în spate și să mă pun pe picioare la U21. A fost o decizie comună, mai ales că meciul din Turcia va fi unul cu intensitate ridicată”, a spus Lisav Eissat, potrivit sport.ro.

“Turcia are jucători de mare calitate, dar dacă suntem uniți și vom avea o misiune clară în teren, meciul va fi mult mai ușor. Eu cred că vom câștiga acest meci. Îmi doresc să fac parte din lot la Cupa Mondială și sunt încrezător că vom fi acolo”, a mai spus Eissat pentru sursa menţionată anterior.